Estoy cabreado porque somos profesionales, dice Eguibar tras caída provocada

El rider español Lucas Eguibar no ocultó su decepción y enfado tras una caída en cuartos de final del snowboard cross, provocada por un competidor, que terminó con sus esperanzas de medallas en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, este jueves en Livigno.

"Sé que son cosas que pueden pasar, pero obviamente estoy cabreado porque somos profesionales, sabemos lo que estamos haciendo. Él se ha tenido que dar cuenta de que eso no podía ser. De hecho, yo en la curva número 3 podía haberlo hecho y no lo hice", declaró Eguibar (32 años) a su paso por la zona mixta después de su eliminación.

Aludía así a su manga de cuartos de final, cuando el estadounidense Nathan Pare le cerró el paso, lo que terminó llevando a Eguibar a la nieve, terminando con sus opciones.

"No he intentado hablar luego con él, solo estaba cabreado. Le he dicho que le iban a echar seguro y él me ha dicho 'ya veremos'. Me pareció muy injusto y me dejó muy cabreado", insistió.

Nathan Pare se impuso en esa manga y pensaba haber pasado a semifinales, pero luego de la prueba fue descalificado por esa maniobra, sin que ello conllevara una recalificación de Eguibar.

"Llevo muchos años compitiendo en este deporte, conozco las reglas. A mí también me ha pasado, haber sido yo el que provocó un accidente y que me echaran. Es lo que hay", se resignó.

Respecto a sus emociones justo en el momento de la caída, Eguibar no recuerda mucho más allá de la rabia por lo ocurrido.

"He gritado y no sé lo que he dicho. No sé, creo que le he insultado porque me he cabreado muchísimo. Teníamos mucha tensión y hemos trabajado muchísimo para llegar aquí", lamentó.

Eguibar termina así con amargura sus cuartos Juegos Olímpicos, con un noveno puesto, sin poder repetir ni siquiera el diploma olímpico que logró en 2014 y 2022, cuando acabó en séptima posición.

La prueba en el snowpark de Livigno fue ganada por el austríaco Alessandro Haemmerle.