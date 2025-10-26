Estrasburgo cae 2-1 en Lyon pese a un nuevo gol de Panichelli

A pesar de adelantarse en el marcador con un nuevo tanto del atacante argentino Joaquín Panichelli, el Estrasburgo cayó derrotado 2-1 en el descuento final de su visita a Lyon, este domingo en el partido que cerró la 9ª jornada de la Ligue 1.

Panichelli marcó para los alsacianos de cabeza en el minuto 25 pero luego el partido se fue complicando para los visitantes, en gran medida por la desventura de Ismaël Doukouré, que primero marcó en contra (31) de su equipo y luego fue expulsado en el 67.

Entre medias, Corentin Tolisso había fallado un penal para el Lyon en el 44.

Pese a su inferioridad numérica en el tramo final del partido, el Estrasburgo resistió épicamente ante el empuje de los locales y creyó conseguir el objetivo de salvar un punto, pero un disparo con efecto del portugués Afonso Moreira (90+1') dejó los tres puntos en Décines-Charpieu.

Gracias a esta victoria, el Lyon entra en la zona de Liga de Campeones, poniéndose cuarto en la clasificación y manteniéndose a dos puntos del nuevo líder, el París Saint-Germain, que el sábado venció 0-3 en el campo del Brest.

El Lyon consigue además igualar a puntos con el Marsella, que había empezado el fin de semana como líder pero que caer al tercer lugar después de caer el sábado 2-1 ante el Lens, que es segundo a un punto del PSG.

La cabeza de la tabla está por lo tanto muy apretada y el Estrasburgo baja al sexto lugar, a cuatro unidades del liderato.

Panichelli sigue líder de la tabla de goleadores de la Ligue 1, ahora con 8 dianas, una más que el británico Mason Greenwood (Marsella).

El jueves, el joven argentino de 23 años, revelación de la temporada en Francia, ya había marcado para salvar un punto para su equipo (1-1) ante el Jagiellonia Bialystok polaco en la Conference League.

En el resto de partidos del domingo en la 9ª jornada francesa destacó la goleada 6-1 del Lille (5º) al colista Metz.

El Angers (15º) sale del descenso al vencer 2-0 a un rival directo por la permanencia, el Lorient (16º).

Niza (8º) y Le Havre (14º) ganaron como visitantes en sus respectivas visitas al Rennes (10º) por 1-2 y al Auxerre (17º) por 0-1.

