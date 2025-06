Estrecho de Ormuz es vital para el petróleo; cerrarlo podría perjudicar a Irán

La guerra entre Israel e Irán ha generado preocupaciones de que Irán podría tomar represalias intentando cerrar el Estrecho de Ormuz, el punto de estrangulamiento de petróleo más importante del mundo debido a los grandes volúmenes de crudo que pasan por él cada día.

El ataque de Estados Unidos a tres instalaciones nucleares en Irán durante el fin de semana ha suscitado preguntas sobre cómo podría responder el ejército iraní.

El Estrecho de Ormuz se encuentra entre Omán e Irán, que cuenta con una flota de lanchas de ataque rápido y miles de minas navales, así como misiles que podría usar para hacer que el estrecho sea intransitable, al menos por un tiempo.

La principal base naval de Irán en Bandar Abbas está en la costa norte del estrecho. También podría lanzar misiles desde su extensa costa del Golfo Pérsico, como lo han hecho sus aliados, los rebeldes hutíes de Yemen, en el Mar Rojo.

Alrededor de 20 millones de barriles de petróleo por día, o aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo, pasaron por el estrecho en 2024. La mayor parte de ese petróleo se dirige a Asia.

A continuación se ofrece un vistazo a la vía fluvial y su impacto en la economía global:

Una autopista energética en una región volátil

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Tiene sólo 33 kilómetros (21 millas) de ancho en su punto más estrecho, pero es lo suficientemente profundo y ancho para manejar los mayores petroleros de crudo del mundo.

El petróleo que pasa por el Estrecho de Ormuz proviene de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Kuwait y Bahrein, y los principales suministros de gas natural licuado provienen de Qatar. En su punto más estrecho, las rutas marítimas para los petroleros se encuentran en aguas omaníes, y antes y después de eso cruzan hacia territorio iraní.

Si bien algunos puntos de estrangulamiento de petróleo globales pueden ser eludidos tomando rutas más largas que simplemente aumentan los costos, eso no es una opción para la mayoría del petróleo que se mueve a través del Estrecho de Ormuz.

Esto se debe a que los oleoductos que podrían usarse para transportar el petróleo por tierra, como el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí, no tienen ni de cerca la capacidad suficiente.

"La mayoría de los volúmenes que transitan por el Estrecho de Ormuz no tienen medios alternativos para salir de la región", según la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

Cerrar el Estrecho de Ormuz causará un alza de precios del petróleo, al menos al principio

Si Irán bloqueara el estrecho, los precios del petróleo podrían dispararse hasta US$120-130 dólares por barril, al menos temporalmente, advirtió Homayoun Falakshahi, jefe de analistas de crudo en Kpler, en un seminario web el domingo.

Eso provocará un golpe inflacionario en la economía global, si durara.

Los analistas consideran que no lo hará. Asia se verá directamente afectada porque el 84% del petróleo que se mueve a través del Estrecho de Ormuz se dirige a Asia; los principales destinos son China, India, Japón y Corea del Sur. China obtiene el 47% de su petróleo marítimo del Golfo. Sin embargo, China tiene un inventario de petróleo de 1100 millones de barriles, o dos meses y medio de suministro. Los clientes de petróleo de Estados Unidos sentirán el impacto de los precios más altos, pero no perderán mucho suministro. Estados Unidos importó apenas alrededor del 7% de su petróleo de los países del Golfo Pérsico a través del Estrecho de Ormuz en 2024, según la EIA. Ese fue el nivel más bajo en casi 40 años. Irán tiene buenas razones para no bloquear el Estrecho Cerrar el Estrecho de Ormuz cortará las propias exportaciones de petróleo de Irán. Aunque Irán tiene una nueva terminal en construcción en Jask, justo fuera del Estrecho, la nueva instalación solo ha cargado petróleo una vez y no está en posición de reemplazar el Estrecho, según los analistas de Kpler. De realizarse, el cierre afectará a China, el mayor socio comercial de Irán y su único cliente de petróleo restante, y perjudicará a sus vecinos árabes exportadores de petróleo, que al menos oficialmente lo apoyan en su guerra con Israel. Y significará bloquear las aguas territoriales de Omán, ofendiendo a un país que ha servido como mediador entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos probablemente intervendrá para reabrir el Estrecho de Ormuz Cualquier aumento de precios probablemente no durará. Una gran razón: los analistas esperan que la Marina de Estados Unidos intervendrá para mantener el Estrecho abierto. En la década de 1980, buques de guerra estadounidenses escoltaron petroleros kuwaitíes a través del Estrecho de Ormuz para protegerlos contra ataques iraníes durante la guerra Irán-Irak. Un aumento de precios "no durará mucho" y el Estrecho probablemente se reabrirá "muy rápido", subrayó Falakshahi de Kpler. El uso de la fuerza por parte de Estados Unidos para reabrir el Estrecho de Ormuz probablemente será apoyado por Europa e "incluso extraoficialmente por China", dijo. "La Marina de Irán probablemente será destruida en cuestión de horas o días". ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.