El Jurado Oficial de la 49 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se celebrará del 11 hasta el 18 de noviembre, estará compuesto por la mexicana Estrella Araiza, directora general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y de la Cineteca FICG; por la productora española Clara Nieto; el periodista David Martos; y el guionista, realizador, crítico y escritor Javier Tolentino.

Según ha indicado la organización del festival en una nota de prensa, el director del Festival de Huelva, Manuel H. Martín, ha destacado que se trata de un jurado formado por "profesionales de prestigio que representan diferentes ámbitos del cine, desde la creación y la producción, pasando por la comunicación y los festivales".

De este modo, Estrella Araiza es actualmente directora general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y de la Cineteca FICG. En su trayectoria cuenta también con experiencia como directora de Industria y Mercado del FICG, agente de ventas, académica y distribuidora en el territorio mexicano.

Además, Araiza comenzó su carrera en la distribución internacional en 2005 y ha sido jurado en festivales internacionales, además de colaborar y participar en mercados fílmicos de relevancia internacional. Durante su paso en la dirección de Industria ha implementado programas como 'Industria incluyente', enfocado a que personas con alguna discapacidad puedan disfrutar de las películas en pantalla grande, o 'El principio del Film', para acercar a escritores, guionistas y casas editoriales a la industria del cine.

Por su parte, la productora Clara Nieto ha liderado proyectos para Disney, HBO, Netflix, Amazon Prime, Movistar y TVE. Ha participado en producciones como 'Perfectos Desconocidos' (2017) o 'El Bar' (2017), dirigidas por Álex de la Iglesia, y, tras fundar su productora, se incorporó como ejecutiva a productoras como Warner Bros, ITVP o Apache Films.

Como productora ejecutiva ha impulsado, entre otros, títulos como el cortometraje 'Madre' (2017), dirigido por Rodrigo Sorogoyen, que recibió el Premio Goya y fue nominado a los Oscar; 'La llamada' (2017), de Javier Calvo y Javier Ambrossi; 'Tu hijo' (2018), de Miguel Ángel Vivas; 'Adiós' (2019), de Paco Cabezas; 'The sisters brothers' (2018), de Jacques Audiard; o las series 'Paquita Salas', 'En casa', 'Sin Novedad' o 'True Story'. Además, Clara Nieto es miembro de las academias de Cine Europea y Española, y ha sido seleccionada en Producer on the Move en Cannes 2021 y Berlinale Talent 2021.

Por otro lado, el periodista David Martos ha pasado por medios como Europa Press, Cadena SER, Canal Plus (donde copresentó el programa de actualidad cinematográfica 'Tentaciones') o ABC, diario para el que cubrió festivales internacionales de cine. En 2016 puso en marcha el podcast 'Kinótico', inicialmente asociado a ElDiario.es, que en 2019 daría el salto a Onda Cero.

Durante estos años contribuyó a poner en marcha la ceremonia de los Premios Feroz y la Asociación de Informadores Cinematográficos. Además, fue director de la primera edición del certamen 'Lo que viene' (2018) y ha presentado el programa de actualidad sobre series 'Territorio Ficción' en Atreseries. En la actualidad compatibiliza la dirección de 'Kinótico' con la cobertura de la información cinematográfica en 'Julia en la Onda', el programa vespertino de Julia Otero en Onda Cero.

Por último, Javier Tolentino llega al Jurado Oficial del Festival de Huelva avalado por "una amplia y reconocida" trayectoria como guionista, realizador, crítico, escritor, además de ser miembro de la academia del Cine Español, de la Academia del Cine de Cataluña, de la Asociación de la Prensa de Madrid y socio de Acción y de DAMA.

Talentino ha creado programas radiofónicos especializados en cine como 'De Cine', 'El otro cine posible', 'El árbol de las palabras' y 'El séptimo vicio'. Además, cuenta con galardones como el Premio de la Crítica del CEC, la Espiga de Oro de Honor de la Semana de Cine de Valladolid, varias veces ganador de los Puentes de Toledo de Madrid y del Ángel Fernández Santos de Cataluña.

También, ha publicado numerosos libros y, como realizador, ha sido nominado al Goya por su película 'Un blues para Teherán' (2021), cinta con la que fue seleccionado para varios festivales y ganó el Premio al Mejor Documental Internacional en el One Sixt Festival de Ekaterimburgo (Rusia).