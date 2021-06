Estrella de "i may destroy you" gana a lo grande en los bafta

Por Andy Bruce

LONDRES, 6 jun (Reuters) - Michaela Coel, estrella y creadora de la serie dram谩tica "I May Destroy You", fue la gran ganadora de los premios BAFTA de Gran Breta帽a el domingo, llev谩ndose los galardones por Mejor Miniserie y Mejor Actriz.

La serie, que aborda la historia de una mujer que intenta reconstruir su vida tras una agresi贸n sexual con momentos de humor negro, hab铆a recibido previamente premios de la Academia Brit谩nica de Cine y Televisi贸n por Mejor Edici贸n de Ficci贸n, Mejor Direcci贸n de Ficci贸n y Mejor Guionista de Drama.

"Arabella no s贸lo es alguien muy cercano a m铆, siento que representa a muchas mujeres que realmente no se ven en la televisi贸n; es ca贸tica e imperfecta", declar贸 Coel entre l谩grimas sobre su personaje en una entrevista posterior a los premios.

Muchos nominados asistieron a la ceremonia de Londres y otros participaron en l铆nea. Actualmente Inglaterra permite reuniones en interiores tras un levantamiento parcial de las normas de confinamiento para la contenci贸n del COVID-19.

El grupo de baile Diversity gan贸 el premio Must See Moment, votado por el p煤blico brit谩nico y anunciado por un miembro de la audiencia virtual, por su actuaci贸n dedicada a George Floyd y el movimiento Black Lives Matter en "Britain's Got Talent" de ITV.

Los BAFTA premiaron tambi茅n al thriller "Save Me Too", creado y protagonizado por Lennie James como un padre que busca a su hija desaparecida, por Mejor Drama.

"Querido Dios, vamos a tener una fiesta cuando regrese a Inglaterra", declar贸 James a trav茅s de un enlace de video.

Paul Mescal, nominado por primera vez por protagonizar la serie dram谩tica irlandesa "Normal People", se llev贸 el premio al Mejor Actor.

El premio al Mejor Actor de Reparto fue para Malachi Kirby por su papel en "Small Axe", dirigida por el ganador del Oscar Steve McQueen y que se compone de historias sobre inmigrantes antillanos en Londres en las d茅cadas de 1960 y 1980. El programa recibi贸 15 nominaciones en total.

Rakie Ayola gan贸 el BAFTA como Mejor Actriz de Reparto por su papel en "Anthony", una pel铆cula escrita por Jimmy McGovern que imagina el brillante futuro que Anthony Walker, un adolescente negro asesinado hace 16 a帽os en un ataque racista en Liverpool, deber铆a haber vivido. (Reporte adicional de Sophie Royle; Editado en espa帽ol por Janisse Huambachano)

