Estrella de los Cowboys Micah Parsons pide un traspaso y dice que el equipo no negociará

OXNARD, California, EE.UU. (AP) — Micah Parsons solicitó un intercambio de los Cowboys de Dallas el viernes, sugiriendo que el club se ha negado a negociar un nuevo contrato para la estrella defensiva.

Parsons se presentó al campo de entrenamiento en California con el equipo la semana pasada e intentó mantener una actitud positiva en una reunión con los reporteros. Su tono cambió drásticamente en un mensaje publicado en X.

"He hecho todo lo posible para demostrar que quería ser un Cowboy y llevar la estrella en mi casco", escribió Parsons en un adjunto a una publicación que decía: "Gracias Dallas". "Desafortunadamente, ya no quiero estar aquí. Ya no quiero estar sujeto a negociaciones a puerta cerrada sin la presencia de mi agente".

Parsons terminó la extensa nota diciendo que le había dicho al vicepresidente ejecutivo de personal, Stephen Jones, que quería ser intercambiado. Los Cowboys declinaron comentar sobre la solicitud de Parsons.

El jugador de 26 años está entrando en el último año de su contrato de novato de cinco años con un salario de US$24 millones, pero quiere un acuerdo a largo plazo que casi con certeza superaría los US$40 millones en valor anual promedio.

Desde que las capturas se convirtieron en una estadística oficial en 1982, Parsons y el miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, Reggie White, son los únicos jugadores en registrar al menos 12 en cada una de sus primeras cuatro temporadas. La selección de primera ronda del draft de 2021 tiene 52 y media en su carrera.

Parsons y el propietario de los Cowboys, Jerry Jones, tuvieron una larga charla en el campo mientras el equipo practicaba durante el minicampamento obligatorio en junio.

Aproximadamente tres meses antes de eso, según Parsons, Jerry Jones convirtió otra conversación sobre liderazgo en lo que equivalía a una negociación.

"Sí, participé en un intercambio de opiniones respecto a lo que quería de mi contrato, pero en ningún momento creí que esto debía ser una negociación formal e informé al Sr. Jones que mi agente se pondría en contacto pensando que esto resolvería las cosas", escribió Parsons.

En cambio, dijo Parsons, un representante de los Cowboys le dijo al agente David Mulugheta que ya se había llegado a un acuerdo. Parsons dijo que los Cowboys luego bloquearon a su agente y que "hasta hoy", el equipo y Mulugheta no han discutido un nuevo contrato.

"No se ha hecho ninguna demanda por parte de mi agente sobre dinero, años o cualquier otra cosa", escribió Parsons.

Aun así, me mantuve en silencio, pero nuevamente, después de repetidos ataques hacia mí y todas las narrativas, he tomado la difícil decisión de que ya no quiero jugar para los Cowboys de Dallas.

Hace un año, el receptor All-Pro de 2023, CeeDee Lamb, estaba en la misma situación entrando en el último año de su contrato de novato y se mantuvo alejado de los Cowboys durante toda la temporada baja y el campo de entrenamiento. Las partes acordaron una extensión de cuatro años por US$136 millones aproximadamente dos semanas antes de la temporada.

La solicitud de Parsons llega dos días después de que el defensivo de Cincinnati, Trey Hendrickson, pusiera fin a una huelga al presentarse al campo de entrenamiento a pesar de no haber avances en un nuevo contrato.

En su reunión con los reporteros cuando comenzó el campamento, Parsons expresó su frustración por otros astros de la defensa que lograron cerrar acuerdos. Hace dos semanas, Pittsburgh convirtió a T.J. Watt en el defensor mejor pagado con una extensión de tres años por US$123 millones, con un promedio anual de US$41 millones. Maxx Crosby de Las Vegas firmó un acuerdo de tres años por US$106,5 millones en marzo.

Jerry Jones rara vez ha dejado que las estrellas del equipo se vayan en medio de negociaciones contractuales estancadas, y ha sido igualmente raro que uno de ellos haga pública una solicitud de intercambio.

Parsons se mostró en desacuerdo con la sugerencia de Jerry Jones en su conferencia de prensa de apertura del campamento de que no había garantía de que Parsons estaría disponible si lograban cerrar un acuerdo. Jones infló el número de juegos que Parsons se perdió la temporada pasada, diciendo que fueron seis cuando el dos veces All-Pro estuvo fuera por cuatro juegos debido a un esguince de tobillo.

En el mismo comentario, Jerry Jones también lanzó una indirecta a quarterback Dak Prescott, quien se perdió los últimos nueve juegos de la temporada pasada por un desgarro en el tendón de la corva.

“Ya no quiero que se me critique por lesionarme mientras me esfuerzo al máximo por la organización, nuestros fanáticos y mis compañeros de equipo”, escribió Parsons. “Ya no quiero que se creen y se difundan narrativas sobre mí en los medios. Me había mantenido en silencio con la esperanza de lograr algo”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.