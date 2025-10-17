Estrella del cine francés Brigitte Bardot se encuentra hospitalizada, según un periódico

LA NACION

LA NACION
PARÍS, 17 oct (Reuters) - La estrella del cine francés Brigitte Bardot, de 91 años, lleva hospitalizada desde hace tres semanas en Toulon, cerca de su casa de Saint-Tropez, informó el jueves el periódico local Var-Matin en su página web.

Según indicó el diario, citando fuentes anónimas, Bardot fue sometida a una intervención quirúrgica relacionada con una "enfermedad grave" y su estado es "preocupante".

Bardot se hizo mundialmente famosa en los años 50 y 60 por sus actuaciones de espíritu libre y su magnetismo sexual en varias películas. Como cantante, también publicó varios discos en esa época.

Dejó de actuar en la década de los 70, se trasladó de forma definitiva a Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, y se dedicó a la causa del bienestar animal a través de la fundación que lleva su nombre.

La Fundación Brigitte Bardot no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

(Reporte de Inti Landauro y Alessandro Parodi; editado en español por Carlos Serrano)

