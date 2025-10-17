Estrella del cine francés Brigitte Bardot se recupera tras una breve estancia en el hospital

PARÍS, 17 oct (Reuters) -

La ex estrella del cine francés Brigitte Bardot, de 91 años, se recupera en su casa de Saint-Tropez, en el sur de Francia, tras una intervención quirúrgica menor que salió bien, informó el viernes su oficina de Bardot en un comunicado a la agencia de noticias AFP.

La actriz dio las gracias al personal y al equipo quirúrgico del Hospital Privado Saint-Jean de Toulon y dijo que ahora descansa en casa.

Bardot se hizo mundialmente famosa en los años 50 y 60 por sus actuaciones de espíritu libre y su magnetismo sexual en varias películas como "Y Dios creó a la mujer". Como cantante, también publicó varios discos en esa época.

Dejó de actuar en la década de 1970, se instaló definitivamente en Saint-Tropez, en la Costa Azul, y se dedicó a la causa del bienestar animal a través de una fundación con su nombre.

(Reporte de Inti Landauro y Alessandro Parodi; editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)