Estrella del pop Sabrina Carpenter pide a la Casa Blanca que deje de usar su música

Por Jasper Ward

WASHINGTON, 2 dic (Reuters) - La estrella del pop estadounidense Sabrina Carpenter exigió este martes a la Casa Blanca que deje de usar su música, después de que el Gobierno de Trump recurrió a una de sus canciones en un video de redes sociales en el que se ve a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deteniendo a personas.

El video, compartido por la Casa Blanca el lunes, se musicaliza con la exitosa canción de Carpenter "Juno", de 2024. En él se ve a agentes federales de inmigración persiguiendo a personas y deteniéndolas mientras los transeúntes graban la actividad con sus teléfonos móviles.

El pie de foto dice: "¿Has probado esto alguna vez? Bye-bye", en un guiño a la letra de la canción.

"Este video es malvado y repugnante", escribió Carpenter, de 25 años, en X. "No vuelvan a involucrarme a mí o a mi música para beneficiar su agenda inhumana".

En respuesta, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo: "He aquí un mensaje corto y dulce para Sabrina Carpenter: no nos disculparemos por deportar de nuestro país a peligrosos criminales ilegales, asesinos, violadores y pedófilos. Cualquiera que defienda a estos monstruos enfermos debe ser estúpido, ¿o es que es lento?"

Carpenter, cantante ganadora de un Grammy, se une a la lista de más de dos decenas de músicos, entre ellos Neil Young y The Rolling Stones, que se han opuesto a que el presidente Donald Trump use su música.

Trump, ahora en su segundo mandato no consecutivo, tiene una presencia activa en las redes sociales. Los miembros de su equipo de comunicación suelen publicar videos cortos con canciones populares para ilustrar los esfuerzos del presidente por cumplir sus promesas electorales.

El video del lunes parecía promocionar la agresiva campaña que el Gobierno ha emprendido para reprimir la inmigración ilegal desde que comenzó su segundo mandato en enero.

Los críticos, incluido el papa León, se han mostrado en desacuerdo con la forma en que el Gobierno de Trump ha tratado de llevar a cabo su agenda de inmigración, incluidas las detenciones en los juzgados, en las esquinas de los barrios hispanos y las redadas en los edificios de apartamentos donde viven los sospechosos de estar ilegalmente en Estados Unidos. (Reportaje de Jasper Ward; Edición de Frank McGurty y Deepa Babington. Editado en español por Juana Casas)