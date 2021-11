estrella del tenis de china dice está bien en llamada con funcionario olímpico

(Actualiza con detalles, cambia redacción)

PEKÍN, 21 nov (Reuters) - La estrella del tenis de China, Peng Shuai, habló el domingo mediante una videollamada con el presidente del Comité Olímpico Internacional y le comunicó que se encontraba bien y a salvo, según informó el COI, después de que los gobiernos occidentales expresaran su creciente preocupación por su bienestar.

Las fotos y los vídeos de Peng en un torneo infantil en Pekín publicados más temprano no lograron calmar esa inquietud, tras una ausencia pública de casi tres semanas después de que denunció que un antiguo funcionario chino de alto rango la agredió sexualmente.

En un comunicado, el COI dijo que Peng comenzó la llamada de 30 minutos con su presidente Thomas Bach agradeciendo a la organización olímpica su preocupación.

"Explicó que está a salvo y bien, viviendo en su casa de Pekín, pero que le gustaría que se respetara su privacidad en este momento", dice el comunicado del COI.

"Por eso prefiere pasar su tiempo con amigos y familiares en este momento. No obstante, seguirá participando en el tenis, el deporte que tanto ama".

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia había pedido anteriormente a las autoridades chinas que dieran más garantías, haciéndose eco de una declaración de la Asociación de Tenis Femenino en la que se afirmaba que las imágenes de Peng en el torneo eran una prueba "insuficiente".

"Sólo espero una cosa: que hable", dijo el francés Jean-Yves Le Drian a la televisión LCI, añadiendo que podría haber consecuencias diplomáticas no especificadas si China no aclaraba la situación. Su oficina no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre la declaración del COI.

Estados Unidos y Reino Unido también han pedido a China que aporte pruebas del paradero de Peng.

Tenistas activos y retirados, desde Naomi Osaka https://bit.ly/3DQKDBy hasta Serena Williams https://bit.ly/3nzOE7Y y Billie Jean King https://bit.ly/3DLLPGI, se unieron a los llamados para confirmar que Peng está a salvo, utilizando la etiqueta "#WhereIsPengShuai?". El número 1 del mundo, Novak Djokovic, dijo que sería extraño celebrar torneos en China si no se resolvía la "horrible" situación.

El caso de Peng ocurre en momentos en que grupos de activistas han pedido que se boicoteen los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en febrero, por los antecedentes de China en temas de derechos humanos.

El 2 de noviembre, Peng publicó en las redes sociales chinas que el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli la había agredido sexualmente hace varios años.

Ni Zhang ni el gobierno chino han comentado su acusación. La publicación de Peng en las redes sociales fue rápidamente borrada y el tema ha sido bloqueado en el Internet de China.

Hu Xijin, redactor jefe del diario estatal Global Times, publicó el domingo un video https://bit.ly/3kX1gEe de 25 segundos en Twitter en el que se ve a Peng sonriendo, saludando y autografiando pelotas de tenis gigantes para niños en el torneo Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals. El Global Times es publicado por el Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista de China.

La página oficial del evento en WeChat mostró fotos de ella en el torneo. Peng, de 35 años, fue la jugadora de dobles número 1 del mundo en 2014, la primera jugadora china en alcanzar ese puesto, tras ganar los títulos de dobles de Wimbledon en 2013 y del Abierto de Francia en 2014.

El sábado por la noche, Peng visitó un popular restaurante en el centro de Pekín, según un video https://bit.ly/3CBRy03 publicado por Hu, que un gerente del restaurante verificó a Reuters el domingo.

Un portavoz de la Asociación de Tenis Femenino (WTA), que ha amenazado con retirar torneos de China, había dicho antes que las fotos y el vídeo eran "insuficientes" y no respondían a las preocupaciones de la WTA.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) dijo que seguiría buscando la confirmación de Peng de que estaba a salvo. (Reporte de Brenda Goh, Sophie Yu, Yew Lun Tian, Gabriel Crossley, Ryan Woo en Pekín; Sudipto Ganguly en Mumbai y Karolos Grohmann en Berlín; Escrito por Lisa Shumaker; Editado en Español por Ricardo Figueroa)