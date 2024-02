KINGSTON, Jamaica (AP) — La estrella jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce confirmó que los Juegos de París marcarán su quinta y última participación en una cita olímpica.

La velocista de 37 años, ganadora de dos medallas de oro en los 100 metros y otra en el relevo 4x100 relay, dijo a Essence.com que sigue fascinada con el atletismo pero que se retirará luego de París para poder pasar más tiempo con su esposa y su hijo de seis años, Zyon.

“Mi hijo me necesita", señaló. “Mi esposa y yo llevamos juntos desde antes que gané en 2008. Se sacrificó por mí. Somos una sociedad, un equipo. Y ha sido gracias a ese apoyo que he podido hacer las cosas que he hecho todos estos años. Y creo que ahora les debo hacer otra cosa".

Cuando una desconocida Fraser-Pryce quedó segunda en el clasificatorio olímpico de Jamaica en 2008, la duda era si sería descartada para darle la plaza a la más consolidada Veronica Campbell Brown. No fue así. Unas semanas después, Fraser-Pryce encabezó la barrida jamaicana en los 100 femeninos en los Juegos de Beijing. Fue la primera de ocho medallas en Juegos Olímpicos. También se colgó cuatro preseas de plata, incluyendo una en Tokio en 2021, y otra de bronce.

“Me sentía inferior previo a Beijing”, dijo en la entrevista con Essence. “Nada más quería llegar a la final. Pero cuando crucé primera la meta, desde ese momento, nunca me vi inferior a nadie. No vengo para competir nada más. Vengo a ganar".

También ha sumado 10 oros en los mundiales, seis en pruebas individuales — cinco en los 100 y una en los 200. En 2019, regresó a las pistas tras el nacimiento de su hijo y se convirtió en la mujer de mayor edad que se consagra en un campeonato mundial. Lo hizo otra vez en 2022, con 35 años, para convertirse en la primera atleta en ganar cinco títulos en una prueba individual.

Fraser-Pryce finalizó tercera en el Mundial del año pasado y volverá a ser una candidata en París, junto a la campeona mundial Sha’Carri Richardson y la bicampeona olímpica defensora Elaine Thompson-Herah.