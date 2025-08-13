Estrella japonesa de J-pop condenada por atentado contra el pudor en Hong Kong

El artista japonés Kenshin Kamimura, estrella de la música J-pop, fue condenado el miércoles por atentado contra el pudor a pagar una multa de US$1900 por un tribunal de Hong Kong, por acosar a una mujer que trabajaba como intérprete en un restaurante.

El exmiembro del grupo de J-pop ONE N’ONLY, del que fue expulsado poco después de la acusación, recibió "lo que se merecía", declaró el magistrado Peter Yu.

El incidente ocurrió en marzo durante una cena de celebración, después de un encuentro con aficionados para quienes la mujer había trabajado como intérprete para Kamimura y otras personas.

Según los hechos expuestos por el tribunal Kamimura tocó varias veces los muslos de la mujer a pesar de sus objeciones y la invitó a acompañarlo al baño.

Su comportamiento "mostraba claramente una falta de respeto hacia las mujeres", denunció también Peter Yu.

Algunos aficionados del artista, conocido además por su papel en la serie japonesa Our Youth, que hicieron fila durante horas frente al tribunal antes de la audiencia, rompieron en llanto al conocer el veredicto.