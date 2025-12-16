Estrella Morente, Los Chichos, Luis Tosar o el Primavera Sound, entre las Medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes 2025

MADRID, 16 dic. 2025 (Europa Press) - Estrella Morente, Los Chichos o el Primavera Sound se encuentran entre los 35 galardonados con las Medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes 2025 aprobadas este martes por el Consejo de Ministros, unos galardones que reconocen a "personalidades y entidades que han contribuido a la difusión y a la creación cultural en España". Así lo ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría. En su intervención, Alegría también ha avanzado que se ha reconocido a María del Monte, a la librería Rafael Alberti o el grafitero Suso33, pseudónimo de Jesús Manuel Pinto García. La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.