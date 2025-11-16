Estrella surcoreana de K-pop Nana reduce a ladrón en su casa

La estrella surcoreana del K-pop Nana sufrió heridas y se recupera en el hospital después de reducir a un hombre que invadió su casa, informó el domingo la policía.

El hombre irrumpió en la casa de la actriz y cantante la mañana del sábado y fue dominado por Nana con ayuda de su madre.

La celebridad de 34 años y su madre, que sufrió heridas graves y quedó inconsciente, son atendidas en el hospital, informó la agencia noticiosa Yonhap.

El intruso forzó su entrada en la casa de Nana en un suburbio de Seúl con la intención de robar, dijo a la AFP un detective en la estación policial de Guri.

"Ella y su madre redujeron al intruso, un hombre de una treintena de años, en una lucha física que resultó en su arresto", agregó el detective.

El sospechoso quedó en custodia bajo cargos de robo agravado, señaló.

Nana, cuyo nombre real es Jin-ah, es una cantante convertida en actriz que se hizo famosa como integrante del trío Orange Caramel, que era parte del grupo de chicas After School.

"Nana también sufrió heridas físicas al intentar huir de la situación peligrosa", publicó Yonhap.

