Estrellas caminan por la alfombra champagne para la ceremonia del oscar

Por Lisa Richwine

LOS √ĀNGELES, 12 mar (Reuters) - Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser y otros nominados al Oscar caminaron el domingo por la alfombra color champagne para la ceremonia donde "Everything Everywhere All at Once", "Top Gun: Maverick" y otros exitosos filmes compiten por el codiciado premio a mejor pel√≠cula.

En caso de un giro imprevisto, un equipo de crisis estar√° disponible en el Teatro Dolby de Los √Āngeles. El grupo se form√≥ luego de que Will Smith diera una bofetada a Chris Rock en el escenario el a√Īo pasado, un incidente que opac√≥ la ceremonia m√°s prestigiosa de la industria del cine.

En la edición 95 del Oscar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas espera superar la bofetada y hacer un show deslumbrante con nuevos elementos para atraer televidentes más jóvenes e impulsar los declinantes ratings de televisión.

Angela Bassett, considerada la favorita como mejor actriz de reparto por el rol en "Black Panther: Wakanda Forever", eligió un vestido con forma de sirena en morado.

Otra nominada a actriz de reparto, Jamie-Lee Curtis, luci√≥ un vestido dorado brillante. Dijo que qued√≥ desconcertada cuando ley√≥ por primera vez el gui√≥n de "Everything Everywhere", la inesperada favorita sobre la due√Īa chino-estadounidense de un lavadero de ropa, su familia y una auditora de impuestos interpretada por Curtis.

Pero cuando vio la película terminada, Curtis dijo que pensó: "Oh, hicieron una obra maestra. Esta es una película que va a cambiar el cine".

"Estoy muy feliz de estar aquí", dijo Kerry Condon, la estrella de "Banshees of Inesherin", también nominada a mejor actriz de reparto. "Realmente no me importa lo que pase", agregó.

El show, que comienza a las 08:00 pm hora del este de Estados Unidos (2400 GMT del lunes) ser√° conducido por el comediante Jimmy Kimmel por tercera vez.

Latinoamérica dirá presente con "Argentina, 1985" del director argentino Santiago Mitre, que compite en la categoría de mejor película internacional, y "Pinocho", del mexicano Guillermo Del Toro, como mejor película animada.

Los productores dijeron que planeaban celebrar el regreso a los cines del a√Īo pasado, algo que tem√≠an que nunca suceder√≠a luego del avance del streaming durante la pandemia de COVID-19.

Algunos de los mayores éxitos en los cines llegaron a la competencia a mejor película, desde "Top Gun" y "Everything Everywhere" hasta "Elvis" y "Avatar: The Way of the Water".

El a√Īo pasado, la audiencia de televisi√≥n de los Premios de la Academia registr√≥ su segundo nivel m√°s bajo con 16,6 millones de espectadores.

Las grandes películas en competencia el domingo podrían ayudar a atraer a más espectadores. Los espectáculos musicales también podrían aumentar la audiencia.

Michelle Yeoh enfrenta en la categoría de mejor actriz a Cate Blanchett, quien interpreta a una directora de orquesta en "Tar". La competencia a mejor actor será un duelo entre la estrella de "Elvis" Austin Butler y Brendan Fraser, quien interpretó a un hombre obeso en "The Whale".

Los ganadores son elegidos por unos 10.000 actores, productores, directores y artistas cinematogr√°ficos que integran la academia del cine.

(Reporte de Lisa Richwine; Editado en espa√Īol por Lucila Sigal)

Reuters