Estrellas Tim Burton y Monica Bellucci anuncian su separación a AFP

La pareja de estrellas formada por el director estadounidense Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci anunció su separación el viernes en un comunicado transmitido a AFP.

"Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse", afirmaron las dos estrellas en un comunicado común.

El director de "El joven manos de tijera" y de "La leyenda del jinete sin cabeza", y la actriz de "Misión Cleopatra" e "Irreversible" se conocieron en el festival Lumière en Lyon, en el este de Francia, en octubre de 2022, cuando la intérprete entregó al cineasta un galardón por toda su carrera.

Burton y Bellucci iniciaron entonces una relación, que incluyó también una colaboración artística en la película "Beetlejuice Beetlejuice", presentada en la Mostra de Venecia en 2024.

En esta comedia de terror, secuela de un anterior filme realizado por Burton en 1988, Bellucci encarna a Delores, una criatura maléfica con aires de Frankenstein determinada a vengarse de su exmarido Beetlejuice (Michael Keaton).

"Beetlejuice Beetlejuice" fue un gran éxito en Norteamérica, donde recaudó cerca de US$300 millones.

