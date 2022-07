Estrenan serie de ficción sobre el tétrico deambular del cuerpo embalsamado de evita

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 25 jul (Reuters) - La intrigante historia del cadáver embalsamado de la mítica exprimera dama argentina Eva Perón será contada en la serie de ficción "Santa Evita", basada en el libro homónimo del escritor Tomás Eloy Martínez, que se estrenará en Star+ el martes, el día en que se cumplen 70 años de su muerte.

Eva Duarte, conocida como "Evita", tuvo un papel central en la historia del país al lograr la promulgación del voto femenino y ganarse la devoción de los más humildes debido a sus acciones solidarias. Sin embargo, en Argentina su figura genera tanto el odio como el amor de quienes la consideran una santa.

Cuando Evita murió de cáncer en 1952 a los 33 años, su marido, el entonces presidente Juan Domingo Perón, ordenó que su cuerpo fuera embalsamado y quedara tres años a la espera de la construcción de un mausoleo que nunca se concretó.

En 1955, las fuerzas militares de Argentina derrocaron al mandatario y ocultaron el cuerpo durante 16 años en un periplo que lo llevó a distintos países con el fin de evitar que se convirtiera en un arma política contra el régimen.

El best seller "Santa Evita" del escritor y periodista argentino Eloy Martínez relata este episodio en una novela de ficción que casi ha pasado a formar parte de la historia.

El thriller de siete capítulos de 45 minutos, dirigido por el colombiano Rodrigo García, hijo del escritor Gabriel García Márquez, y el argentino Alejandro Maci, y producido por la actriz mexicana Salma Hayek, está basado en ese libro.

Para adaptarlo a la televisión, los directores y las guionistas Marcela Guerty y Pamela Rementería hicieron una extensa investigación y desarticularon el mito para humanizarlo, en una obra donde lo histórico está atravesado por la ficción.

"Es una novela de las más grandes que ha dado la literatura argentina, que se ha leído en el mundo, que se ha traducido a más de 40 idiomas", dijo Maci a Reuters.

"Por un lado trabajamos la novela, la dramaturgia, el despliegue de las múltiples líneas narrativas que la novela ya conlleva. Por otro lado los aspectos históricos. Por otro lado los aspectos de fábula gótica que tiene el relato", agregó.

Para conectarse con sus papeles, ante un relato tan personal de una figura como Evita, muchos actores acudieron al cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, donde actualmente yacen sus restos, para pedirle permiso para contar su historia.

"Alrededor de la figura de Evita se ha construido un gran mito, una gran leyenda, y eso era lo que ellos (los militares) querían matar, no solo la querían muerta, querían que fuera una muerta como otra y no lo consiguieron. Por eso hicieron desaparecer su cadáver, porque si no era un símbolo", dijo Natalia Oreiro, la actriz uruguaya que la interpreta.

El elenco se completa con Ernesto Alterio como el coronel Moori Koenig, el militar encargado de desaparecer el cuerpo; Darío Grandinetti como Perón; Diego Velázquez como el periodista que investiga el caso, y la participación del español Francesc Orella como el doctor Pedro Ara, quien embalsama el cadáver.

"Es un personaje muy rico, muy complejo, alguien que siente una fascinación por alguien que detesta ideológicamente", dijo Alterio sobre Koenig, quien se obsesiona con el cuerpo de Evita.

Según los actores, la serie, que fue grabada en 40 locaciones de Buenos Aires y tuvo 1.300 extras, permitirá a muchos descubrir parte de una historia poco conocida de Evita.

"Creo que va a impactar a muchos espectadores de todo el mundo, que será nuevo para muchos", dijo Orella desde España.

(Reporte de Lucila Sigal, editado por Nicolás Misculin)