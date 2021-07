ESTRENO MUNDIAL "BB01 Automatic Cure the BullDog"

NEUCHATEL, Switzerland--(BUSINESS WIRE)--jul. 15, 2021--

Fiel a su espíritu rebelde, BOMBERG ha lanzado el primer reloj con extracto de hojas de CBD: el " BB01 Automatic Cure the BullDog ".

Los vínculos de BOMBERG con el CBD provienen de una relación cultivada durante años con los perros.

Desde el lanzamiento de BOMBERG en 2012, los bulldogs Bolt, en México, y Duke y Paulina, en Suiza, han sido nuestros embajadores oficiales.

En 2015 BOMBERG se asoció con " Barry Foundation ", el criador de san bernardos más antiguo del mundo y en 2020 apoyó a " Black Jaguar-White Tiger Foundation " en la campaña "Take care of me".

Después de que Bolt padeciera un episodio de estrés, BOMBERG contactó a " Bouledogue Attitude Foundation " en Suiza, que recomendó comida con CBD por sus propiedades naturales que reducen la ansiedad y fortalecen el sistema nervioso.

Bolt se recuperó rápidamente y ahora promueve el BB-01 Automatic Cure the BullDog, primer reloj del mundo con CBD 100 % natural y 0 % de THC.

BOMBERG apuesta por el espíritu libre e insurgente de millones de personas en todo el mundo que se atreven a ser diferentes y a crear sus propias reglas inconformistas.

BB01 Automatic Cure the BullDog combina el alma revolucionaria, libre y aventurera de BOMBERG con un concepto excepcional y un diseño fenomenal.

La esfera presenta la inconfundible planta CBD índica con sus siete hojas dentadas y una Super-LumiNova que permite siempre leer el reloj.

El BB01 Automatic Cure the BullDog contiene extracto de hojas de CBD índica dentro de la esfera y cuenta con correa de cáñamo producido por nuestro socio en EE. UU. siguiendo estrictos estándares de producción sostenible y natural.

Datos técnicos:

Referencia:

Ct43ass.30-1.11

Movimiento:

automático, 3 agujas, Sellita SW200, 38 h de reserva de marcha

Caja:

43 mm, acero inoxidable

anillo exterior con motivos de hojas de CBD

Esfera:

potente Super-LumiNova en la hoja de índica

auténtico cáñamo orgánico de EE. UU. en la esfera bajo la hoja de índica

Correa:

de tela de cáñamo de EE. UU.

Hebilla:

desplegable en acero inoxidable

PVPR CHF, sin IVA: 1790 CHF

Cantidad:

edición especial con producción limitada

