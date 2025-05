Estrenos de verano: 11 actores revelación

Muchas de las grandes películas de este verano podrían provenir de lugares familiares, ya sean franquicias, secuelas o adaptaciones híbridas de clásicos animados queridos. Pero si miras más de cerca, hay bastantes caras nuevas que están causando sensación con personajes memorables, tanto nuevos como antiguos.

The Associated Press habló con 10 de los actores de las próximas películas de verano.

Sydney Elizebeth Agudong y Maia Kealoha en “Lilo & Stitch”

Maia Kealoha tenía seis años cuando vio un anuncio para una audición abierta para la nueva película híbrida de “Lilo & Stitch” y rápidamente le dijo a sus padres que eso era lo que quería hacer. Ahora, con ocho años, Kealoha, quien nació en la Isla Grande de Hawái, está haciendo su debut cinematográfico como la enérgica Lilo en la nueva adaptación de acción en vivo de Disney, que llegará a los cines el 23 de mayo.

“Fue increíble”, dijo Kealoha. “Estaba realmente orgullosa de mí misma”.

Sydney Elizebeth Agudong, quien interpreta a Nani, la hermana mayor y cuidadora de Lilo, elogió a su joven coprotagonista.

“Fue increíble construir un mundo con ella”, comentó Agudong, de 24 años. “Es mucha animación por computadora y estamos trabajando con extraterrestres y demás, y ella estaba llena de imaginación y creatividad”.

Proveniente de Kaua’i, Agudong también llegó al papel a través de una audición abierta. Ser parte de la película ha sido una experiencia especial como fan de toda la vida de la versión animada y como orgullosa residente de Hawái.

“Hawái es muy de amor duro y corazón blando”, expresó Agudong. “Realmente creamos una familia y esperamos que la gente pueda ver eso”.

Los chicos Gilmore en “Happy Gilmore 2”

Happy Gilmore es un padre en la secuela que llegará a Netflix el 25 de julio. Los chicos Gilmore, interpretados por Ethan Cutkosky (“Shameless”), Conor Sherry (“Shake Shack”), Maxwell Jacob Friedman (un luchador profesional) y el recién llegado Philip Schneider, “son solo matones”, dijo Schneider.

Todos llegaron al proyecto como extraños, aunque íntimamente familiarizados con una película con la que todos habían crecido. Y todos, excepto Friedman, de 29 años, tuvieron que demostrar que tenían un poco de habilidad en el hielo.

“Parecía un matón, así que simplemente asumieron que estaría bien en la pista”, dijo entre risas Friedman.

Los cuatro actores rápidamente encontraron su ritmo juntos en el set en Jersey City interpretando a los alborotadores y problemáticos hijos de Gilmore durante el rodaje de cuatro meses.

“El ritmo rápido de la estupidez al que llegamos y lo que nos hizo familia fue algo increíble”, dijo Cutkosky, de 25 años. “Es realmente difícil de encontrar”.

Friedman agregó: “Entre escenas, podíamos mirarnos y saber lo que estábamos pensando y hacernos reír sin hablar”.

Schneider, de 24 años, atribuyó el ambiente a su padre en pantalla, Adam Sandler, quien hizo que todo el set se sintiera como una familia. Su genialidad, dijo Schneider, “es que reúne a personas con las que quiere trabajar y simplemente ve qué sucede. Confía en la química”.

Para Sherry, fue útil tan temprano en su carrera ver cómo Sandler podía ser tanto un gigante en la industria como tan humilde.

“Ese es el sueño, ¿verdad? Equilibrar ambos”, comentó Sherry, de 24 años.

Eva Victor en “Sorry, Baby”

Una de las películas revelación de Sundance fue “Sorry, Baby”, un drama conmovedor que es tanto divertido como devastador sobre las secuelas de un evento traumático. Es el debut en largometraje de la triple amenaza Eva Victor, quien escribió, dirigió y protagoniza como Agnes, una estudiante de posgrado en una escuela de Nueva Inglaterra.

“Quería hacer una película sobre sentirse atrapado cuando todos a tu alrededor siguen moviéndose, que realmente no centrara ninguna violencia”, dijo Victor, de 31 años, quien usa el pronombre elle.

Victor, quien tuvo un papel recurrente en “Billions”, estaba haciendo videos cortos de comedia en línea y escribiendo para el sitio web satírico Reductress cuando el cineasta ganador del Oscar Barry Jenkins, de “Moonlight”, les envió un mensaje y les preguntó si tenían algún guion. Ahora, ese guion estará en los cines el 27 de junio, a través de A24.

“Espero que la película encuentre a las personas cuando la necesiten”, expresó Victor.

Ben Wang en “Karate Kid: Legends”

Ben Wang no sabía que competía contra unas 10,000 personas para interpretar al nuevo Karate Kid.

El actor de 25 años, famoso por su papel en la serie de Disney+ “American Born Chinese”, se enteró de eso después. Pero fue un mes estresante de no dormir muy bien mientras esperaba saber si lo había conseguido, dijo.

“Karate Kid: Legends” ("Karate Kid: Leyendas"), que se estrena el 30 de mayo, reúne al Sr. Han de Jackie Chan y a Daniel LaRusso de Ralph Macchio para esta nueva entrega, sobre un adolescente en una nueva escuela, Li de Wang, que tiene que aprender de ambos.

“Es divertido de interpretar”, comentó Wang. “Y tengo la oportunidad de intentar patear a Jackie Chan, lo cual es nuevo y emocionante para mí”.

Nico Parker in “How to Train Your Dragon”

Nico Parker creció con los libros y películas de “How to Train Your Dragon” (“Cómo entrenar a tu dragón”), así que fue un sueño hecho realidad cuando tuvo la oportunidad de interpretar a Astrid en la nueva adaptación con actores que debuta el 13 de junio.

“Es algo difícil cuando ya hay una versión tan brillante de Astrid por ahí”, dijo Parker, de 20 años. “Lo principal que realmente quería que prevaleciera en todo era lo motivada que está y cómo no es fácil. Requiere esfuerzo, habilidad y determinación".

Parker, hija de la actriz Thandiwe Newton y el director Ol Parker, ha estado en sets toda su vida. Tenía solo 11 años cuando filmó “Dumbo” de Tim Burton. Pero esto se siente diferente, dijo, porque realmente entiende la escala y el alcance de estar en una gran franquicia.

“Al ser mayor siento que estoy reconociendo mucho más lo que significa y lo que no significa”, expresó. “Y me estreso mucho más por ello”.

Benjamin Pajak in “The Life of Chuck”

No se puede culpar al cineasta Mike Flanagan por asumir que Benjamin Pajak era un bailarín hábil. Pajak hizo su debut en Broadway como Winthrop en “The Music Man” con Hugh Jackman y Sutton Foster. Pero pregúntale a Pajak, ahora de 14 años, y él dirá que bailar no es exactamente su fuerte.

Pero nunca lo adivinarías al verlo bailar (gracias a la coreografía de Mandy Moore) en “The Life of Chuck” (“La vida de Chuck”), que se estrena el 6 de junio.

“El cine es tan diferente del teatro”, dijo Pajak. “Pero había tantas personas que me levantaban y me ayudaban durante todo el proceso”.

Uno de ellos fue Mark Hamill, quien interpreta a su abuelo. Quizás incluso más emocionante que estar en las películas: compartir escenas con Luke Skywalker.

Krypto en “Superman”

El acompañante de Superman, Krypto, podría ser una creación generada por computadora, pero la inspiración fue un perro muy real: Ozu, el perro rescatado del cineasta James Gunn. Fue una transición difícil a la vida en un hogar: Ozu destruyó zapatos, muebles e incluso su computadora portátil. Gunn, quien estaba trabajando en el guion de “Superman”, pensó: “¿Qué tan difícil sería si Ozu tuviera superpoderes?”

Así fue como Krypto llegó a ser parte del nuevo “Superman” (que se estrena el 11 de julio), cambiando la historia y el guion. El cachorro blanco aparece prominentemente en el tráiler de la película. En el Puppy Bowl a principios de este año, Gunn dijo que Krypto es adorable y travieso y tiene todos los poderes de Superman, sí, también puede volar.

