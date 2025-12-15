Estudiante de Brown sobrevivió a tiroteo en la secundaria. Luego llegaron las alertas a su teléfono

Cuando el teléfono de Mia Tretta, estudiante de tercer año en la Universidad de Brown, comenzó a vibrar con una alerta de emergencia, trató de convencerse de que no podía estar sucediendo de nuevo.

Tretta recibió un disparo en el abdomen durante una masacre escolar en la Escuela Secundaria Saugus, en Santa Clarita, California, en 2019. Dos estudiantes murieron, y ella y otras dos personas resultaron heridas. Tenía 15 años en ese momento.

El sábado, Tretta estudiaba con una amiga en su dormitorio cuando recibió el primer mensaje, el cual advertía de una emergencia en el edificio de ingeniería de la universidad. Algo debió pasar, pensó, pero seguramente no podría tratarse de un tiroteo.

A medida que recibía más alertas, instando a la gente a cerrar sus puertas y mantenerse lejos de las ventanas, algo se le hizo conocido, reviviendo el peor de sus miedos. Para el final del día, dos personas habían sido asesinadas y otras nueve resultaron heridas en un tiroteo que una vez más trastornó un campus.

"Nadie debería tener que pasar por un tiroteo, ya no digamos dos", señaló Tretta en una entrevista telefónica el domingo. "Y como alguien que fue herida de bala en la escuela secundaria cuando tenía 15 años, nunca pensé que esto era algo por lo que tendría que volver a pasar".

La experiencia de Tretta refleja la sombría realidad para una generación que ahora está en la universidad: estudiantes que crecieron entre simulacros de tirador activo, sólo para encontrarse con la misma violencia años después en campus que alguna vez parecieron un escape.

En los últimos años, pequeños grupos de estudiantes han tenido que lidiar con más de un tiroteo en distintas etapas de su educación, incluidos sobrevivientes de la masacre en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, en 2018, quienes más tarde tuvieron que hacer frente a una masacre escolar en la Universidad Estatal de Florida en abril pasado.

Otra estudiante de Brown, Zoe Weissman, publicó en redes sociales que había asistido a la escuela secundaria ubicada a un costado de la escuela de Parkland durante la matanza. Dijo que estaba fuera de la escuela cuando ocurrió el tiroteo, escuchó disparos y gritos, vio a los socorristas y luego vio videos de lo que sucedió.

Ben Greenberg, hijo del alcalde de Louisville, Kentucky, estaba en su clase de biología en la escuela secundaria en 2022 cuando el director lo sacó de clase y dos agentes de policía lo escoltaron para encontrarse con su madre. Ella le contó que su padre acababa de sobrevivir a un intento de asesinato. Un hombre armado había irrumpido en su oficina y abrió fuego, y una bala pasó tan cerca de él que le rasgó el suéter.

Greenberg tuvo constantes episodios de tensión, aterrorizado de que la violencia pudiera arrebatarle a su familia en cualquier momento, dijo. Cuando se mudó a Providence para asistir a la Universidad de Brown, finalmente sintió que podía relajarse un poco.

Ahora de 20 años, Greenberg vive directamente al otro lado de la calle del edificio donde ocurrió el tiroteo del sábado. Él y sus compañeros de cuarto tenían miedo de que el tirador pudiera esconderse en su casa. Montaron una barricada en la parte superior de las escaleras con un mini refrigerador y una estantería, y pusieron botellas detrás de ella, por si alguien lograba derribarla, al menos pudieran ser alertados por el ruido de las botellas. Habló con sus padres por teléfono toda la noche, y ellos podían escuchar el terror en su voz, dijo su padre, el alcalde Craig Greenberg. El intento de asesinato cambió a su familia para siempre, dijo Craig Greenberg. Este tiroteo también lo hará.

"El impacto de la violencia armada va mucho más allá de los individuos que son heridos o asesinados, afecta a familias, amigos, comunidades enteras. Esos impactos son reales, no son heridas físicas, pero son heridas traumáticas", dijo Greenberg, un demócrata. "Mi esperanza es que eventualmente nuestra nación se una para tomar medidas significativas, incluso si son pequeños pasos al principio, tenemos que hacer algo".

Después de que Tretta fue baleada en la escuela secundaria, abogó por restricciones más estrictas para las armas de fuego y ascendió a un rol de liderazgo con el grupo Students Demand Action. Su activismo la llevó a la Casa Blanca durante la presidencia Joe Biden, y también se reunió con su ex secretario de Justicia Merrick Garland.

Se ha centrado particularmente en las "armas fantasma", como la que se usó en su escuela secundaria, que pueden construirse a partir de piezas y dificultan el seguimiento o la regulación de sus propietarios.

Y en Brown, Tretta había estado trabajando en un proyecto sobre el recorrido educativo de los estudiantes que han vivido tiroteos escolares, un tema moldeado por su propia experiencia. El trabajo debía entregarse en unos días.

"Elegí Brown, un lugar que amo, porque sentí que era un lugar donde finalmente podría estar segura y finalmente, ya sabes, ser normal en esta nueva normalidad que vivo como sobreviviente de un tiroteo escolar", dijo. "Y ha vuelto a suceder. Y no tenía que ser así".

____

La periodista de Associated Press Claire Galofaro contribuyó con este despacho desde Louisville, Kentucky.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.