Estudiante palestino liberado en EEUU lanza iniciativa de ayuda legal para inmigrantes

MONTPELIER, Vermont, EE.UU. (AP) — Un estudiante palestino arrestado durante una entrevista sobre la finalización de su ciudadanía en Estados Unidos está ayudando a lanzar una iniciativa para ayudar a otros inmigrantes que enfrentan la deportación en Vermont, una semana después de que un juez ordenara su liberación.

Mohsen Mahdawi, de 34 años, quien lideró protestas contra la guerra de Israel en Gaza en la Universidad de Columbia, pasó 16 días en una prisión estatal antes de que un juez ordenara su liberación el 30 de abril. La administración Trump ha dicho que Mahdawi debería ser deportado porque su activismo amenaza sus objetivos de política exterior, pero el juez dictaminó que había razones para creer que el gobierno lo detuvo simplemente porque no estaba de acuerdo con sus opiniones.

Las autoridades de inmigración han detenido a estudiantes universitarios de todo el país desde los primeros días de la administración Trump. Muchos de ellos participaron en protestas en los campus por la guerra entre Israel y Hamás. Mahdawi fue uno de los primeros en ser liberado después de desafiar su arresto.

“La justicia es inevitable. No temeremos a nadie porque nuestra lucha es una lucha por el amor, una lucha por la democracia, una lucha por la humanidad”, declaró Mahdawi la semana pasada fuera del tribunal.

Mahdawi estará acompañado por el tesorero del Estado de Vermont, Mike Pieciak; la líder de la mayoría del Senado, Kesha Ram Hinsdale y otros activistas en el Capitolio de Vermont, donde anunciará el Fondo de Defensa Legal de Inmigración de Vermont. El grupo, que también incluye abogados y filántropos, dice que el objetivo es mejorar el acceso a asesoría legal para inmigrantes y construir una infraestructura a largo plazo dentro del sistema de justicia en lo que respecta a la ley de inmigración.

Congresistas de Vermont han defendido a Mahdawi, al igual que políticos estatales. La Cámara y el Senado de Vermont aprobaron resoluciones condenando las circunstancias de su detención y abogando por su liberación y derechos al debido proceso.

El gobernador republicano Phil Scott ha dicho que no hay justificación para la manera en que Mahdawi fue arrestado, en una oficina de inmigración en Colchester.

“Los oficiales de la ley en este país no deberían operar en las sombras ni esconderse detrás de máscaras. El poder del poder ejecutivo del gobierno federal es inmenso, pero no es infinito, y no es absoluto”, indicó Scott.

Mahdawi, residente permanente legal, nació en un campo de refugiados en Cisjordania y se mudó a Estados Unidos en 2014. En Columbia, organizó protestas en el campus y cofundó la Unión de Estudiantes Palestinos con Mahmoud Khalil, otro residente permanente palestino en Estados Unidos y estudiante de posgrado que fue arrestado en marzo.

Su liberación, que está siendo impugnada por el gobierno, le permite viajar fuera de su estado natal de Vermont y asistir a su graduación de Columbia en Nueva York a finales de este mes.

