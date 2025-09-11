Estudiante que disparó en escuela en Colorado había sido radicalizado, dicen autoridades

DENVER (AP) — El joven de 16 años que hirió a tiros a dos estudiantes en una escuela en un suburbio de Denver había sido radicalizado por una "red extremista", dijeron las autoridades el jueves.

Algunos estudiantes corrieron y otros se encerraron durante el tiroteo del miércoles en la Escuela Secundaria Evergreen, en las estribaciones de las Montañas Rocosas. Una de las víctimas fue baleada dentro de la escuela y otra afuera. El sospechoso, un compañero de estudios de la escuela, murió posteriormente, informó la policía del condado de Jefferson.

Los nuevos detalles fueron revelados en una conferencia de prensa el jueves.

Un día después del tiroteo, los autos de estudiantes y personal seguían en el estacionamiento fuera de la escuela ubicada en las estribaciones.

Los agentes detuvieron a los conductores que intentaban entrar a la propiedad. Se estableció un puesto de mando afuera y se podía ver a las autoridades entrando y saliendo de la entrada principal de la escuela. Las banderas de Colorado y de Estados Unidos seguían ondeando en lo alto de los mástiles.

Se realizaron disparos tanto dentro como fuera del edificio de la escuela, y los agentes que respondieron encontraron al tirador a cinco minutos de llegar, indicó Jacki Kelley, portavoz de la policía del Condado de Jefferson.

Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre el lugar exacto donde ocurrieron los tiroteos en el campus de 900 estudiantes ni cuál era la relación entre el sospechoso y las dos víctimas.

Ninguno de policías que respondieron usó sus armas, reveló Kelley.

________________________________

Brown reportó desde Billings, Montana.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.