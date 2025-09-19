Estudiantes cae con Flamengo en ida de cuartos de la Libertadores; gana Liga de Quito

BUENOS AIRES, 18 sep (Reuters) - Estudiantes de La Plata cayó el jueves 2-1 en su visita al Flamengo en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en una jornada en la cual Liga de Quito venció 2-0 a Sao Paulo.

En el partido disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo sorprendió al conjunto argentino con un gol de Pedro en el primer avance a los 14 segundos de juego.

El segundo tanto del "Fla" llegó a los nueve minutos por intermedio del uruguayo Guillermo Varela tras un centro de Ayrton desde el sector izquierdo.

Estudiantes, que mejoró y emparejó el juego en el segundo tiempo, descontó a los 91 minutos a través de Guido Carrillo con un desvío en el defensa Léo Pereira.

"En el segundo tiempo nos dimos cuenta de que había espacios y había que animarse. Pudimos descontar y la serie está abierta", dijo Carrillo a la televisión local. Flamengo quedó con un hombre menos a los 82 minutos por la expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata. La revancha se jugará en una semana en el estadio UNO de la ciudad de La Plata por un lugar en las semifinales frente al vencedor de la serie entre los argentinos Vélez Sarsfield y Racing Club.

En otro encuentro del jueves, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador, Liga superó 2-0 como local al Sao Paulo con goles de Bryan Ramírez y Michael Estada a los 15 y 78 minutos.

"Sao Paulo está vivo. En el Morumbí es muy diferente para ellos también, no va a ser fácil para Liga", dijo Hernán Crespo, el DT argentino del conjunto brasileño, en rueda de prensa.

(Información de Ramiro Scandolo; editado por Tomás Cobos)