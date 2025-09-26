Estudiantes cae en los penales con Flamengo y es eliminado de la Libertadores

BUENOS AIRES, 26 sep (Reuters) - Estudiantes de La Plata quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer el jueves 4-2 en la tanda de penales frente al Flamengo, luego de igualar la serie de cuartos de final en un marcador global de 2-2.

Flamengo, que se impuso por 2-1 en la ida en el estadio Maracaná y perdió 1-0 en la vuelta en Buenos Aires, enfrentará en las semifinales a Racing Club, que el martes dejó en el camino a Vélez Sarsfield.

En los penales, el meta argentino Agustín Rossi se convirtió en el héroe de la clasificación del popular conjunto brasileño al atajar los remates de Gastón Benedetti y Santiago Ascacíbar.

"Creo que erré en el gol, pero tuve la posibilidad de revertirlo en los penales, y nos vamos con la clasificación. No quiero decir especialista, pero vengo ayudando mucho a mis equipos en los penales", dijo Rossi a la televisión local.

Para Flamengo convirtieron Jorginho, Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Léo Pereira, mientras que en Estudiantes anotaron José Sosa y Edwuin Cetré.

En el partido disputado en el estadio UNO de la ciudad de La Plata, el "Fla" controló el balón y llevó peligro primero con un remate del español Saúl que dio en un poste y otro de Samuel Lino que salió desviado a los 32 y 42 minutos, respectivamente.

Cinco minutos después, sobre el final del primer tiempo, Estudiantes aprovechó una jugada aislada para igualar la serie gracias a un potente remate de Gastón Benedetti que sorprendió a Rossi.

En el segundo tiempo, a los 72 minutos, Benedetti volvió a anotar tras quedar cara a cara con Rossi, pero el gol fue anulado a instancias del VAR por posición fuera de juego.

"Duele mucho. Creo que estuvimos a la altura frente a un rival muy difícil y de jerarquía. No nos podemos reprochar nada", dijo el delantero de Estudiantes, Guido Carrillo, tras la eliminación.

En el otro partido del jueves, Liga de Quito ganó 1-0 en su visita al São Paulo en el estadio Morumbí y selló su clasificación a las semifinales con un marcador global de 3-0.

El gol que le dio la victoria al conjunto ecuatoriano lo anotó el colombiano Jeison Medina a los 41 minutos tras aprovechar un error de la defensa local.

En las semifinales, Liga enfrentará al Palmeiras brasileño, que el miércoles eliminó a River Plate por un resultado global de 5-2. (Información de Ramiro Scandolo; editado por Jorge Ollero Castela)