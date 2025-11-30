Estudiantes clasifica a semifinales de liga argentina al vencer a Central Córdoba

BUENOS AIRES, 29 de noviembre - Estudiantes de La Plata se convirtió el sábado en el primer clasificado a las semifinales del torneo de primera división del fútbol argentino al vencer 1-0 en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Estudiantes espera por el vencedor del duelo que se disputará el lunes entre Barracas Central y su clásico rival Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Ante un gran rival, que en este estadio es muy fuerte, nos llevamos un buen triunfo y la clasificación. Ahora nos mentalizamos en ir partido a partido", dijo el mediocampista de Estudiantes, Ezequiel Piovi, a la televisión local.

En un partido con pocas emociones disputado en el estadio Madre de Ciudades, el "Pincha" anotó el gol del triunfo a los 19 minutos por intermedio de Tiago Palacios tras un centro del colombiano Edwuin Cetré desde el sector izquierdo.

Dos minutos después, Central Córdoba respondió con un remate de larga distancia de Lucas Varaldo que sorprendió al portero uruguayo Fernando Muslera y dio en el travesaño.

En los minutos finales, Estudiantes defendió su ventaja sin pasar grandes sobresaltos ante un rival que no encontró la forma de aproximarse a la portería rival.

"Fue un partido parejo, el que hacía el gol ganaba. Lo hicieron ellos de contragolpe, nos ganaron y clasificaron", dijo el portero de Central Córdoba, Alan Aguirre. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)