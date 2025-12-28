Estudiantes en Serbia piden apoyo para elecciones anticipadas con la esperanza de destituir a Vucic

BELGRADO, Serbia (AP) — Los estudiantes universitarios de Serbia recabaron firmas en todo el país el domingo para solicitar elecciones parlamentarias anticipadas, con la esperanza de destituir al gobierno autocrático del presidente Aleksandar Vucic.

Desafiando el clima helado, los estudiantes instalaron cerca de 500 puestos en decenas de ciudades, pueblos y aldeas del país balcánico para que los residentes firmaran la demanda electoral, que no es una petición formal. Los estudiantes dijeron que la acción del domingo tenía como objetivo aumentar la presión sobre Vucic y servir como una prueba de apoyo.

Los jóvenes han estado a la vanguardia de un movimiento nacional contra el gobierno populista de Vucic. Más de un año de protestas callejeras comenzaron en noviembre de 2024 después de un desastre en una estación de tren que mató a 16 personas.

El colapso del dosel de concreto en la ciudad norteña de Novi Sad fue ampliamente atribuido a la supuesta corrupción desenfrenada y al desprecio por las normas de construcción y seguridad durante los trabajos de renovación en la estación. Nadie ha sido sancionado por la tragedia.

Vucic se niega a programar elecciones inmediatas, pero ha sugerido que podrían celebrarse en algún momento del próximo año. De lo contrario, las votaciones parlamentarias y presidenciales están programadas para 2027.

Igor Dojnov, un estudiante que atendía uno de los puntos en el centro de Belgrado, afirmó: “Tenemos puestos que sirven para conectar con los ciudadanos”.

Las protestas lideradas por jóvenes durante el último año han sacudido a Vucic más que nunca durante su mandato de 13 años. El primer ministro populista renunció en enero y Vucic lanzó una represión contra los manifestantes que también atrajo críticas internacionales.

Aunque las protestas callejeras han disminuido, se cree que el descontento con el gobierno de Vucic es generalizado.

Milca Cankovic Kadijevic, residente de Belgrado, expresó que apoyaba a los estudiantes porque “tengo el deseo de vivir decentemente — yo, mis hijos y mis nietos”.

Vucic ha prometido llevar a Serbia a la Unión Europea, pero mantiene estrechos vínculos con Rusia y China, mientras enfrenta acusaciones de reprimir las libertades democráticas y permitir que la corrupción y el crimen organizado florezcan.

Él niega esto y acusa a los manifestantes de intentar orquestar una “revolución de color” bajo órdenes no especificadas de Occidente. El término “revolución de color” se ha utilizado para describir una serie de protestas masivas a principios del siglo XXI que a veces llevaron al derrocamiento de gobiernos en los estados de la antigua Unión Soviética, la antigua Yugoslavia, Oriente Medio y Asia.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.