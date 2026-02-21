Estudiantes iraníes corean consignas antigubernamentales en Teherán, según medios locales y de la diáspora

Estudiantes corearon consignas antigubernamentales en Irán en manifestaciones para conmemorar a los muertos durante la represión a una ola de protestas, reportaron este sábado medios locales y de la diáspora, y grupos que protestaban contra el liderazgo religioso chocaron con otros favorables al gobierno

Videos geolocalizados por la AFP en una importante universidad de ingeniería de Teherán muestran enfrentamientos entre la multitud mientras la gente gritaba "bi sharaf", o "vergonzoso" en Farsi

Imágenes difundidas por la cadena de TV en lengua persa Iran International, con sede fuera del país, mostraron a una multitud cantando consignas antigubernamentales en la Universidad de Tecnología Sharif

Los iraníes reanudaron sus demostraciones esta semana para conmemorar, de acuerdo con la tradición del duelo chiita, los 40 días desde la matanza de miles de personas en el marco de las olas de protestas, cuyo punto máximo ocurrió en los días 8 y 9 de enero

Los manifestantes se congregaron de nuevo en varias universidades en la capital el sábado, reportaron medios locales

Los disturbios estallaron por primera vez en diciembre en el marco de una prolongada crisis financiera, pero mutó a una masiva ola de protestas antigubernamentales que fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad con saldo de miles de muertos, según grupos defensores de los derechos humanos

Las autoridades religiosas reconocieron más de 3.000 muertos, pero afirmaron que la violencia fue provocada por "actos terroristas" impulsados por los enemigos de Irán

La Agencia de noticias de activistas de derechos humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, registró por su lado más de 7.000 muertos durante la represión, en su mayoría manifestantes, e indicó que el balance podía ser mayor

El medio de comunicación local Fars señaló que lo que se suponía debía ser "un plantón silencioso y pacífico" de estudiantes para conmemorar a los muertos, fue interrumpido por personas que coreaban consignas como "muerte al dictador", en referencia al líder supremo iraní

Un video mostrado por Fars muestra a un grupo cantando y ondeando banderas iraníes frente a otro que llevaba máscaras y eran retenidos por hombres con traje

Ambos grupos llevaban lo que al parecer son fotografías de conmemoración

Las manifestaciones ocurren cuando las autoridades iraníes están bajo presión para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear con Estados Unidos, que desplegó fuerzas cerca del país