Estudiantes italianos consiguen entradas para clausura de Juegos Invierno por diseño de mascotas

Por Giancarlo Navach

MILÁN, 20 feb (Reuters) -

Un grupo de estudiantes del sur de Italia que creó el boceto original que inspiró las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina ha recibido como recompensa entradas para la ceremonia de clausura.

Las mascotas, un par de armiños llamados Tina y Milo, han gozado de una gran popularidad, y sus versiones en peluche se han agotado en las tiendas oficiales. Los Juegos se celebran en el norte de Italia, pero la idea ganadora surgió en Taverna, una pequeña localidad de unos 2.500 habitantes situada a 521 metros de altitud en las montañas de Sila, en la región de Calabria. "El concepto del armiño surgió íntegramente de los estudiantes. Trabajamos en él durante aproximadamente un mes", explicó Gabriella Rotondaro, la profesora de educación física que ayudó a desarrollar el proyecto hace más de tres años.

"Fue la idea la que ganó, no el armiño como personaje. Transmitía los valores del deporte y la inclusión, y por eso prevaleció", añadió.

Los alumnos y sus profesores ganaron un concurso organizado por el Ministerio de Educación y la Fundación Milano Cortina, que revisó alrededor de 1.600 bocetos de toda Italia.

Los cinco alumnos participantes —Sara Godino, Aurora Munizza, Francesco Angotti, Federico Barra y Tommaso Pascuzzi— tenían alrededor de 13 años al momento del diseño.

Además de las entradas para la ceremonia de clausura en Verona, recibieron dos mascotas por valor de unos 35 euros (US$41) cada una, algunas banderas y bufandas con motivos olímpicos.

(1 dólar = 0,8498 euros) (Editado en español por Javier Leira)