Estudiantes marchan en Paraguay y presionan por la gratuidad de las universidades

ASUNCIÓN, Paraguay (AP) — Miles de estudiantes marcharon el martes en diversas ciudades de Paraguay contra un proyecto aprobado recientemente que introduce cambios en la financiación de los recursos de la educación, en una nueva jornada de protestas para presionar al Gobierno por la gratuidad de la enseñanza superior.

Los universitarios se congregaron en Asunción en las inmediaciones de una céntrica intersección, desde donde tenían previsto marchar hacia la residencia presidencial en defensa del llamado “arancel cero” en las universidades, que asegura la gratuidad en las instituciones.

También había convocatorias en otras localidades del país y algunos puntos, con corte de carreteras.

Es la más reciente jornada de huelgas y movilizaciones estudiantiles que proliferaron por el país en los últimos días, después de que el Congreso aprobara a inicios de mes la ley “hambre cero”, que prevé cambios en la forma de financiación del programa de alimentación escolar y adopta un modelo de gestión de recursos más centralizado.

En Paraguay, las universidades son gratuitas para estudiantes provenientes de colegios nacionales y subvencionados por el Estado, como parte de una enseñanza superior altamente subsidiada en la que los alumnos no pagan cuotas sino aranceles por todos los trámites administrativos.

La ley hambre cero modificó y amplió una ley que permitía la gestión de la alimentación escolar de forma descentralizada por parte de las gobernaciones y municipios con el financiamiento, en gran parte, de un fondo que recibe recursos por concepto de regalías por la cesión energía de la hidroeléctrica de Itaipú a Brasil.

La nueva norma impacta en los recursos y subvenciones de otros proyectos, entre ellos, el de mejora de centros educativos o en el cobro de tasas en universidades e institutos oficiales. Y generó una ola de críticas entre la clase universitaria y otros sectores de la sociedad, que defienden que los recursos para la gratuidad educativa deben formar parte del presupuesto general de gastos del país.

En medio de las protestas, las actividades académicas, administrativas y de servicios de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), epicentro del movimiento estudiantil, permanecieron suspendidas el martes a fin de “dar continuidad al diálogo con los estudiantes", según señaló la institución en un comunicado.

Por su parte, el presidente paraguayo, Santiago Peña, anunció la víspera que ha firmado un decreto que “reglamenta, blinda y garantiza el arancel cero”, en un movimiento con el que confía contrarrestar la escalada de la tensión.

"Sabemos que no nos asegura nada y aparte solamente asegura el arancel cero y nosotros estamos acá luchando por el resto de los proyectos” que perdieron la financiación, matizó Valentina Benítez, estudiante de veterinaria, sobre el decreto de Peña.

El mandatario alabó en un vídeo dirigido a la nación el “ejemplo” dado por los jóvenes a través de "las “manifestaciones cívicas y respetuosas que promovieron el diálogo”.

"Juntos, estudiantes, autoridades universitarias y el Gobierno Nacional, protegeremos entre todos nuestro bien más preciado, que es la educación pública. Estos últimos días no han sido en vano. Hoy, el Arancel Cero tiene más fuerza, blindaje y garantía que nunca”, aseveró Peña.

No obstante, líderes del movimiento estudiantil consideran la medida insuficiente, ya que se trata de una propuesta que "genera más dudas que conformidades”, de acuerdo al Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), a unos 180 kilómetros de la capital y donde los universitarios cerraron parte de las principales carreteras de la zona.

El vocero de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA, Fabricio Peralta, agregó por su lado que los estudiantes consideran “totalmente retorcida la propuesta del Gobierno de prometer un derecho a cambio de peligrar un número de otros”, por lo que intensificarán la presión para que se establezca una mesa de diálogo “abierta” que permita negociar de forma “horizontal y pareja”.

“El Gobierno hasta ahora estableció muy pobres canales de comunicación con nosotros y este decreto lo visualizamos como más de nada, o sea, es un decreto que dice que se brindará el arancel cero, pero nosotros no queremos un papel que diga que está blindado porque eso no es una figura jurídica válida. Nosotros queremos que haya una fuente de financiamiento", dijo a Associated Press.