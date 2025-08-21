Estudiantes pasa a cuartos de la Libertadores tras empatar con Cerro Porteño; clasifica Flamengo

BUENOS AIRES, 21 ago (Reuters) - Estudiantes de La Plata avanzó el miércoles a los cuartos de final de la Copa Libertadores con una victoria global de 1-0 sobre Cerro Porteño tras empatar 0-0 como local, en una jornada en la cual clasificó Flamengo.

El club argentino aprovechó la ventaja de un gol conseguida una semana atrás en la ida en Paraguay y en el partido de vuelta en su estadio controló el balón y sostuvo el resultado sin grandes sobresaltos.

Cerro reaccionó en los últimos minutos e intentó sin suerte encontrar desesperadamente el gol que llevara la serie a la tanda de penales.

"Creo que lo podríamos haber hecho mejor pero esto es la Copa Libertadores. Son partidos cerrados los que van a venir también. Estamos contentos por la clasificación", dijo el DT Eduardo Domínguez en rueda de prensa.

En los cuartos de final, Estudiantes enfrentará al Flamengo brasileño.

En el otro partido del miércoles, en duelo de equipos brasileños, Flamengo venció 2-0 en su visita a Internacional y pasó de ronda con un marcador global de 3-0.

En la revancha disputada en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre, los goles de Flamengo los anotaron el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y Pedro a los minutos 27 y 88. (Información de Ramiro Scandolo; editado por Jorge Ollero Castela)