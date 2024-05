Estudiantes propalestinos de harvard ponen fin a la acampada pero prometen seguir protestando

14 mayo (Reuters) - Un grupo de estudiantes de Harvard afirmó el martes que pondría fin pacíficamente a una acampada de protesta propalestina, después de que la universidad accediera a debatir su dotación con los manifestantes y comenzara a reconsiderar las bajas involuntarias que impuso a algunos.

Un portavoz de Harvard declaró que la universidad había aceptado "debatir las preguntas de los estudiantes relacionadas con la dotación" y se refirió a declaraciones anteriores de dirigentes de Harvard en las que rechazaban las peticiones de desinversión en empresas vinculadas a Israel.

La coalición Harvard Out of Occupied Palestine (HOOP), que ha pedido a la escuela que desinvierta de empresas vinculadas a Israel, anunció en un post de Instagram que desmantelaría el campamento de tres semanas, pero prometió "reagruparse y llevar a cabo esta lucha prolongada a través de otros medios".

"No nos hacemos ilusiones. No creemos que estas reuniones sean victorias de desinversión. Estos acuerdos paralelos pretenden apaciguarnos y alejarnos de la divulgación total y la desinversión. Tengan la seguridad de que no lo harán", decía el mensaje.

La acampada en una de las universidades más prestigiosas del país había dividido a la comunidad universitaria, con algunos ex alumnos ricos condenando las protestas como antisemitas y contrarias a los "valores occidentales", mientras que otros firmaron cartas de apoyo a los manifestantes. (Reportaje de Julia Harte; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters