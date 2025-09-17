Estudiantes regresan con solemnidad al campus de Utah donde fue asesinado Charlie Kirk

PROVO, Utah, EE.UU. (AP) — Estudiantes de la Universidad del Valle de Utah que regresaron al campus el miércoles se agruparon en silencio, mirando hacia el patio aún bloqueado donde un asesino abatió al activista conservador Charlie Kirk en un ataque que conmocionó a la nación.

Había estaciones de atención con peluches, dulces y conexiones con consejería por el campus, que aún se está recuperando más de una semana después del tiroteo.

El martes, los fiscales acusaron a un hombre de Utah de 22 años de asesinato capital, diciendo que durante la frenética búsqueda para encontrar al asesino de Kirk, envió un mensaje de texto a su pareja romántica y confesó haber llevado a cabo el ataque que planeó durante más de una semana.

Los fiscales revelaron una serie de mensajes de texto incriminatorios, una nota oculta y evidencia de ADN al anunciar los cargos y su intención de buscar la pena de muerte contra Tyler Robinson por el asesinato de Kirk, un destacado activista conservador y confidente del presidente Donald Trump.

Desde el tiroteo, el presidente republicano ha amenazado con tomar medidas enérgicas contra lo que él llama la "izquierda radical" y clasificar a algunos grupos como terroristas domésticos. El expresidente demócrata Barack Obama declaró el martes que Trump ha dividido aún más al país en lugar de trabajar para unir a la ciudadanía.

A raíz del ataque, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes llamó a los directores ejecutivos de Discord, Steam, Twitch y Reddit a testificar sobre cómo están regulando sus plataformas para prevenir la violencia.

“El Congreso tiene el deber de supervisar las plataformas en línea que los radicales han utilizado para promover la violencia política”, indicó el representante republicano James Comer, presidente del comité.

Nota oculta en el apartamento del sospechoso

Los investigadores dicen que en algún momento después de que Robinson disparara un solo tiro fatal desde el techo de un edificio del campus con vista al lugar donde Kirk hablaba ante unas 3000 personas el 10 de septiembre, envió un mensaje de texto a su pareja diciéndole que mirara debajo de un teclado.

Había una nota: “Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”, según documentos judiciales.

Después de expresar sorpresa, su pareja, que vivía con Robinson en el suroeste de Utah, le preguntó a Robinson si él era el tirador. Robinson respondió: “Soy yo, lo siento”.

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, señaló que el ADN en el gatillo del rifle de cerrojo utilizado para matar a Kirk en el campus de Orem, al sur de Salt Lake City, coincidía con el de Robinson. Ese rifle había sido un regalo del abuelo de Robinson, dijo el fiscal.

Robinson compareció brevemente el martes ante un juez por video desde la cárcel.

Principalmente miró hacia adelante mientras el juez leía los cargos y decía que nombraría a un abogado para representarlo. Se dejó un mensaje el miércoles en la oficina del defensor público del condado.

La familia de Robinson ha declinado hacer comentarios a The Associated Press desde su arresto.

Investigadores analizan si Robinson tuvo ayuda

Las autoridades dicen que están investigando si otras personas sabían o ayudaron a Robinson en el asesinato. No han dicho si la pareja está entre los investigados, pero han expresado públicamente su agradecimiento por la información compartida por la pareja.

Aparentemente la pareja nunca acudió a las autoridades después de recibir los mensajes de texto. Robinson permaneció prófugo hasta la noche siguiente, cuando sus padres lo reconocieron como la persona en una foto publicada por las autoridades y ayudaron a organizar la entrega pacífica de Robinson.

La pareja no fue nombrada en los documentos de acusación que contenían una narrativa del tiroteo y se hicieron públicos el martes.

También se está revisando más de cerca la seguridad el día del ataque. La Universidad del Valle de Utah está llevando a cabo una revisión, sostuvo el miércoles la presidenta de la universidad, Astrid S. Tuminez.

¿Fue Charlie Kirk atacado por sus opiniones anti-transgénero?

Las autoridades no han revelado un motivo claro en el tiroteo, pero Gray afirmó que Robinson escribió en un mensaje de texto sobre Kirk a su pareja: “Ya estoy harto de su odio. Hay odios que no se pueden negociar”.

A Kirk, un padre de 31 años con dos hijos, se le atribuye haber energizado el movimiento juvenil republicano y haber ayudado a Trump a recuperar la Casa Blanca en 2024. Su organización política, Turning Point USA, con sede en Arizona, atrajo a jóvenes cristianos evangélicos a la política a través de las redes sociales, su pódcast y eventos en campus.

Aunque los documentos judiciales dicen que Robinson escribió en un mensaje de texto que planeó el ataque durante más de una semana, las autoridades no han dicho en qué creen que consistió eso.

Gray se negó a responder si Robinson atacó a Kirk por sus opiniones anti-transgénero.

Kirk fue asesinado mientras respondía una pregunta sobre tiroteos masivos, violencia armada y personas transgénero.

“Eso es algo que debe decidir un jurado”, expresó Gray.

Robinson estaba involucrado en una relación romántica con su compañero de cuarto, quien, según los investigadores, es transgénero.

Los padres dijeron que su hijo se volvió más político

La madre de Robinson dijo a los investigadores que su hijo se había vuelto políticamente más de izquierda en el último año y se volvió más partidario de los derechos de los homosexuales y transgénero, manifestó Gray.

Ella lo reconoció cuando las autoridades publicaron una foto del sospechoso y sus padres lo confrontaron, momento en el cual Robinson dijo que quería suicidarse, afirmó Gray.

La familia lo persuadió para que se reuniera con un amigo de la familia que es ex policía. Esa persona logró que Robinson se entregara, destacó el fiscal.

Robinson fue arrestado el jueves por la noche cerca de St. George, donde creció a unos 387 kilómetros (unas 240 millas) al suroeste del campus de la Universidad del Valle de Utah.

Robinson detalló movimientos después del tiroteo

En un intercambio de mensajes de texto con su pareja publicado por las autoridades, Robinson escribió que quería recoger su rifle pero que el área estaba “bloqueada”.

Los mensajes de texto citados en los documentos judiciales no incluían marcas de tiempo y no estaba claro cuánto tiempo después del tiroteo Robinson estaba enviando mensajes de texto.

“Para ser honesto, esperaba mantener esto en secreto hasta morir de viejo. Lamento involucrarte”, escribió Robinson en otro mensaje de texto a su pareja.

Además de asesinato, Robinson fue acusado de disparar un arma de fuego, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos. El fiscal apuntó que Robinson había instruido a su pareja para que eliminara sus mensajes de texto y guardara silencio si la policía la interrogaba.

________________________________

Seewer reportó desde Toledo, Ohio.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.