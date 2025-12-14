Estudiantes se consagra campeón de la Liga Argentina al vencer en penales a Racing Club

BUENOS AIRES, 13 dic (Reuters) - Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura del fútbol argentino tras ganar el sábado 5-4 en la tanda de penales a Racing Club en una final vibrante que terminó igualada 1-1 en 120 minutos.

La "Academia" abrió el marcador con un gol de Adrián "Maravilla" Martínez, mientras que el "Pincha" alcanzó la igualada agónica a través del experimentado Guido Carrillo.

En los penales, para Estudiantes convirtieron José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez. El meta uruguayo Fernando Muslera tapó el remate a Gastón Martirena.

En Racing anotaron Martínez, Luciano Vietto, Agustín García Basso y Santiago Sosa, en tanto que Franco Pardo dio su remate en un poste.

El arquero Facundo Cambeses atajó al colombiano Edwin Cetré.

"Es increíble, una emoción inexplicable estar viviendo esto con el club que siempre se levanta y lucha. Esta es la recompensa", afirmó un alegre Carrillo en declaraciones a la televisión.

En el partido disputado en el estadio Madre de Ciudades de la provincia norteña de Santiago del Estero ante 30.000 aficionados, Estudiantes generó las mejores oportunidades durante el primer tiempo a través de remates de Tiago Palacios y el propio Carrillo.

La tendencia a favor del conjunto de la ciudad de La Plata se mantuvo en el inicio del segundo tiempo con una ocasión desperdiciada por Carrillo tras un centro de Palacios.

El gol de Racing llegó a los 82 minutos, en su única ocasión clara en el tiempo regular, gracias a una definición perfecta de Martínez por encima de Muslera.

Cuando el partido se definía a favor de la "Academia", Estudiantes encontró el empate agónico a los 93 por intermedio de un remate de cabeza de Carrillo tras un centro del veterano Sosa.

En el tiempo suplementario, Estudiantes volvió a estar cerca de anotar a través de Lucas Alario después de un centro bajo de Cetré.

En el camino a la final, Estudiantes superó a Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero y su clásico rival Gimnasia y Esgrima La Plata.

De esta manera, Estudiantes sumó el décimo octavo título de su historia, entre siete campeonatos de liga, cinco copas nacionales y seis internacionales.

Además, esta victoria lo clasifica a la próxima edición de la Copa Libertadores.

(Reporte de Ramiro Scandolo; Editado por Jorge Otaola)