Estudiantes vence a clásico rival Gimnasia y avanza a final de fútbol argentino

BUENOS AIRES, 8 dic (Reuters) - Estudiantes clasificó el lunes a la final del Torneo Clausura del fútbol argentino tras vencer 1-0 en su visita a Gimnasia y Esgrima, en una semifinal vibrante que enfrentó a los clásicos rivales de la ciudad de La Plata.

En el partido disputado en el estadio Juan Carmelo Zerillo ante 30.000 aficionados, Estudiantes llevó peligro primero con remates de Tiago Palacios y Cristian Medina a los minutos 39 y 41, respectivamente.

Dos minutos después, Gimnasia respondió con un remate de emboquillada de Manuel Panaro que exigió al meta uruguayo Fernando Muslera.

El gol que le dio la victoria al conjunto visitante llegó a los 62 minutos, en la primera aproximación del segundo tiempo, por intermedio de Palacios tras un centro del colombiano Edwuin Cetré.

"Tuvimos muchísima actitud, era un clásico y una semifinal, y queríamos pasar. Era especial para nosotros. Ahora vamos a dejar todo y ojalá se pueda dar el título", dijo Palacios a la televisión local.

En la final que se jugará el sábado, Estudiantes enfrentará a Racing Club, que el domingo avanzó tras superar 1-0 como visitante a Boca Juniors. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Hernán Nessi)