Estudio concluye que el estilo de "liderazgo de servicio" es factor crítico en el desarrollo de la satisfacción laboral

Un estudio realizado en España y Brasil pone de manifiesto que el "liderazgo de servicio" -cuyo enfoque se centra en ayudar a los empleados y brindarles el apoyo que necesitan para desarrollar sus habilidades y tener éxito en sus trabajos, por encima de valores como la productividad- es un factor crítico en el desarrollo de la satisfacción laboral.

Este estudio tuvo como objetivo analizar las relaciones de la satisfacción laboral con el liderazgo de servicio, el comportamiento proactivo y la cultura-país en una muestra de 256 empleados Brasil y de España; de ellos, 131 originarios de Río de Janeiro y San Pablo (Brasil) y los otros 125, de La Rioja (España).

Las conclusiones de trabajo han sido publicadas por la revista 'International Journal of Organizational Analysis' que lleva por título 'The moderating role of employee proactive behaviour in the relationship between servant leadership and job satisfaction'.

En esta investigación han colaborado Alfonso Jesús Gil López, de la Universidad de La Rioja, Gabriela Bittencourt Gonzalez Mosegui, de la Universidade Federal Fluminense, Rosana Zenezi Moreira, de la Universidade de Mogi das Cruzes, y el antiguo alumno de la Universidad de la Rioja Mauro Julio Eguizábal Martínez.

Los estudios sobre comportamiento organizativo han señalado que la satisfacción laboral está asociada al bienestar de los trabajadores. Por ello, la satisfacción laboral se considera una herramienta de gestión, pero puede ser abordada como una responsabilidad del liderazgo.

En este sentido, los comportamientos de liderazgo orientados a la gestión de personas más apropiados para el desarrollo de la satisfacción laboral se basan en apoyar, desarrollar, reconocer y empoderar a los empleados.

Particularmente, el "liderazgo de servicio" se ha descrito como un estilo de liderazgo con profundas raíces éticas, que prioriza las necesidades de los seguidores sobre las del líder. Al priorizar las necesidades de sus subordinados por encima de sus propias necesidades, los líderes de servicio alientan a los subordinados a desarrollar sus potenciales y brindan las condiciones para este desarrollo.

Profundizando en las conclusiones, este estudio destaca que el "liderazgo de servicio" es un factor crítico en el desarrollo de la satisfacción laboral; si bien cuando la persona tiene un comportamiento proactivo en su trabajo, que aprovecha las oportunidades de cambio en su organización y asume responsabilidades, el "liderazgo de servicio" tiene una menor incidencia en la satisfacción laboral.

Además, se encontraron diferencias culturales en el efecto del liderazgo en la satisfacción laboral, con una mayor incidencia en el caso de los empleados de Brasil frente a los de España.

Aunque ambos países comparten importantes rasgos culturales, como idiomas con la misma raíz o que la tercera comunidad más grande del país carioca es de origen español, la cultura más colectivista de Brasil, en comparación con la cultura más individualista de España, puede tener un efecto significativo sobre el entorno laboral o sobre las relaciones con los compañeros en situaciones de trabajo.

Como resumen, los rasgos que identifican al "liderazgo de servicio", como algunos aspectos críticos del comportamiento ético del líder que consisten en apoyar a las personas en su desarrollo, al mismo tiempo que se crea valor para la comunidad, generan satisfacción en los empleados. También, comportamientos del empleado como la proactividad ayudan a incrementar su satisfacción laboral.

