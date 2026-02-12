Estudio muestra que Sudamérica podría ser clave en cambio suministro de minerales críticos de Occidente

Por Kylie Madry

SANTIAGO, 11 feb (Reuters) - Sudamérica podría convertirse en la piedra angular de la estrategia occidental para realinear las cadenas de suministro de minerales críticos lejos de China, según un estudio de la empresa de datos de riesgo Verisk Maplecroft.

El análisis se produce tras los recientes anuncios de Estados Unidos sobre el almacenamiento de materias primas estratégicas y los esfuerzos por crear un bloque comercial preferencial de minerales críticos.

CONCLUSIONES PRINCIPALES • La investigación evaluó 10 mercados emergentes con importantes reservas de cobalto, cobre, grafito, litio, níquel y elementos de tierras raras. • Argentina, Brasil, Chile y Perú se sitúan en el centro de las oportunidades de reequilibrar las cadenas de suministro, según la empresa. • "Los productores sudamericanos combinan sistemáticamente grandes dotaciones de minerales críticos para la tecnología con niveles comparativamente moderados de nacionalismo de los recursos y riesgo político", afirmó Jimena Blanco, analista jefe de Verisk Maplecroft. • La mayoría de las jurisdicciones evaluadas se alinean con Estados Unidos o son neutrales hacia este país en términos geopolíticos, según la investigación. (Editado en español por Javier Leira)