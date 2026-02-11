Estudio revela que el cambio climático propició devastadores incendios en Argentina y Chile

BUENOS AIRES (AP) — El cambio climático causado por el ser humano tuvo un impacto importante en los recientes incendios forestales que arrasaron partes de Chile y de la región argentina de Patagonia, haciendo que las condiciones de riesgo extremo que causaron una quema generalizada fueran hasta tres veces más probables que en un mundo sin calentamiento global, advirtió un equipo de investigadores el miércoles

El clima cálido, seco y ventoso que alimentó los letales fuegos del mes pasado en el centro y sur de Chile fue aproximadamente un 200% más probable debido a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, mientras que las condiciones de alto riesgo de incendio que avivaron los incendios que siguen activos en el sur de Argentina fueron un 150% más probables, según World Weather Attribution, una iniciativa científica que investiga eventos climáticos extremos poco después de que ocurran

Esa probabilidad no hará más que aumentar a medida que los humanos sigan quemando combustibles fósiles y cubriendo el planeta con más gases que retienen el calor, indicaron los investigadores

Los incendios que arrasaron las regiones chilenas de Biobío y Ñuble a mediados de enero se cobraron la vida de 23 personas, destruyeron más de 1.000 casas y otras estructuras y obligaron a decenas de miles de a huir de sus hogares. Todos fueron causados por la actividad humana, ya sea por provocarlo o por negligencia

En el sur de Argentina, los fuegos causados por rayos obligaron a evacuar a miles de turistas y residentes y quemaron más de 45.000 hectáreas (174 millas cuadradas) de bosque nativo, incluyendo vastas extensiones del Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que alberga árboles de 2.600 años

Encontrar huellas humanas en desastres

El estudio, que confirma las sospechas generalizadas, ofrece la primera evaluación científica del papel del calentamiento global en la intensificación de algunas de las emergencias por incendios forestales más graves que han azotado a Chile y Argentina en los últimos años

Es el último en un subcampo emergente dentro de la ciencia climática conocido como atribución meteorológica, que evoluciona rápidamente en respuesta a la creciente sed de información pública sobre la influencia del cambio climático en los desastres naturales

El informe de World Weather Attribution aún no ha sido revisado por pares ni publicado en ninguna revista científica, pero se basa en métodos ampliamente aceptados, incluyendo el análisis de datos y simulaciones de modelos computacionales para comparar el clima actual con patrones climáticos pasados

“En general, podemos afirmar con seguridad que el principal causante de este aumento en el riesgo de incendios es el calentamiento causado por el ser humano”, dijo Clair Barnes, investigadora asociada de World Weather Attribution, en una conferencia de prensa con reporteros. “Se prevé que estas tendencias se mantengan en el futuro mientras sigamos quemando combustibles fósiles”

Bosques calientes y secos se convierten en polvorín

Las sequías récord y las temperaturas abrasadoras crearon condiciones propicias para los incendios forestales en Chile y Argentina, señaló el estudio, mientras que las plantaciones de una sola especie de árboles altamente inflamables como los pinos ayudaron a que el fuego se propagara más fácilmente en ambas zonas. Las especies invasoras han reemplazado a los ecosistemas nativos de la región, más resistentes al fuego, convirtiendo los arbustos, matorrales y pasto en yesca

En la Patagonia argentina, la localidad de El Bolsón registró su temperatura más alta en enero —38,4º Celsius (101º Fahrenheit). Esquel, cerca del Parque Nacional Los Alerces, registró 11 días consecutivos de temperaturas máximas en enero, su segunda ola de calor más larga en 65 años. Las temperaturas en Chile antes de los incendios eran altas pero no de récord

Los investigadores estimaron que las lluvias estacionales de noviembre a enero, antes del período de máximo riesgo de incendios, fueron alrededor de un 25% más débiles en Chile y un 20% menos intensas en la Patagonia argentina de lo que habrían sido sin un aumento en las temperaturas globales de al menos 1,3º C (2,3º F) desde tiempos preindustriales

“Esto, junto con temperaturas más altas que el promedio, llevó a que la vegetación estuviera sometida a estrés, con una humedad muy baja en el suelo”, indicó Juan Antonio Rivera, investigador argentino y autor del estudio. “Una vez que comenzaron los incendios forestales... había suficiente combustible para que se extendieran y mantuvieran en el tiempo”

La reducción de recursos afecta

Chile ha aumentado su presupuesto para combatir los incendios forestales en un 110% en los últimos cuatro años, durante la presidencia del izquierdista Gabriel Boric, mejorando la prevención y la inversión en nuevos equipos

Pero en Argentina, el estricto programa de austeridad impuesto por el presidente libertario Javier Milei puede haber obstaculizado la capacidad del país para responder a los fuegos, apuntaron los investigadores, citando los recortes presupuestarios a las brigadas de bomberos, la falta de planificación y la desregulación de la actividad turística en los parques nacionales de la Patagonia. Es un argumento que han repetido a The Associated Press bomberos, guardaparques y funcionarios implicados en labores de ayuda

Milei, igual que su aliado y homólogo estadounidense Donald Trump, niega que el cambio climático esté relacionado con la actividad humana. Su oficina no respondió a un pedido de comentarios a primera hora del miércoles

“Desafortunadamente, con un gobierno que no entiende el cambio climático y su conexión con la actividad humana, donde la naturaleza es secundaria en términos de prioridades, estas situaciones empeoran y los incendios forestales terminan teniendo más impacto del que deberían”, indicó Rivera. “La situación aún no está bajo control”

