Estupiñán decide el derbi para el AC Milan y da emoción a la Serie A

El AC Milan se llevó de nuevo el "Derby de la Madonnina" ante el Inter de Milán, esta vez por 1-0 con un tanto del ecuatoriano Pervis Estupiñán, el domingo en la 29ª jornada de la Serie A.

Gracias a este resultado, el Calcio gana algo de emoción, ya que el AC Milan, segundo, recorta de 10 a 7 puntos su desventaja respecto al líder Inter.

Por detrás, el Nápoles, defensor del título y que el viernes ganó 2-1 al Torino, es tercero ahora a 11 puntos del Inter, con lo que revitaliza un poco sus reducidas opciones de revalidar su corona.

Cualquier otro resultado que no hubiera sido un triunfo rossonero parecía servir el Scudetto en bandeja al Inter, que en cualquier caso sigue siendo el gran favorito al título.

El Inter, privado de su atacante argentino Lautaro Martínez -lesionado desde hace dos semanas- y del francés Marcus Thuram -baja de última hora por enfermedad-, cortó una racha de 15 partidos (14 triunfos, un empate) sin perder en liga.

El ecuatoriano Estupiñán, que no marcaba en la Serie A desde su llegada al principio del curso, consiguió el único tanto del partido en el minuto 35 ganando por velocidad a Luis Henrique y enviando a la escuadra, en un partido disputado con un ritmo muy elevado.

"Es el gol más importante de mi carrera", aseguró el defensa ecuatoriano.

- Gol anulado al Inter -

En la segunda mitad, el Inter intentó empatar repetidamente y creyó conseguirlo en el descuento final, cuando marcó Federico Dimarco (90+3'), pero el tanto fue anulado por una falta previa.

El Inter no perdía en la Serie A desde el 23 de noviembre, aunque en febrero sufrió un duro golpe al ser eliminado en el playoff de repesca de la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt noruego.

En los derbis de Milán, el Inter no gana desde abril de 2024.

"Es una victoria merecida. No sé si se puede decir que el campeonato se reabre. Para nosotros, la carrera por el título ya estaba abierta y ahora lo está todavía más", afirmó el veterano mediocampista del Milan Luka Modric.

- La Roma sale de la zona Champions -

Antes, la Roma había perdido 2-1 en el campo del Génova, complicándose así en la búsqueda de una plaza para la próxima Liga de Campeones.

Un penal transformado por el brasileño Junior Messias puso al Génova con ventaja en el minuto 52, aunque el equipo de la capital igualó poco después, en el 55', gracias al marfileño Evan Ndicka.

El tanto de la victoria genovesa lo firmó el portugués Vitinha (80').

Por este inesperado resbalón, la Loba baja del cuarto al quinto puesto, saliendo así del Top 4 clasificatorio para la próxima Champions.

La Roma tiene 51 puntos, los mismos que el Como, que el sábado ganó 2-1 en Cagliari y que tiene una mejor diferencia de goles (+25 contra +17).

El tercero en discordia en esa pugna por la cuarta plaza es la Juventus (6ª, 50 puntos), que el sábado se impuso 4-0 al colista Pisa.

El Génova, dirigido por el exjugador de la Roma Daniele De Rossi, escaló del 16º al 13º puesto en la clasificación, distanciándose con 6 puntos sobre los puestos de descenso.

En los primeros partidos del domingo, la Fiorentina (17ª) solo pudo empatar 0-0 en casa con el Parma (12º) y sigue al borde de la zona roja de la tabla.

El Hellas Verona (19º) tomó oxígeno al ganar 2-1 en el campo del Bolonia (8º), igual que el Lecce (16º), que se impuso 2-1 a una Cremonese (18ª) que cae a puestos de descenso a la Serie B.