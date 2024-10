"Estuvimos en todo mal", señala Ancelotti tras caer ante el Lille

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti tras perder 1-0 ante el Lille, este miércoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones:

"No ha sido una muy buena noche, no hay que buscar excusas. Pudimos empatar al final pero no hubiera sido merecido. Es difícil de evaluar el partido de hoy, estuvimos en todo mal, nos costó recuperar el balón y hacer transiciones. También nos costó ser más agresivos. Hay que mirar las cosas con mente fría pero hay que mejorar. La sensación de hoy es que nos costó generar, crear, la posesión ha sido lenta, con pocas ideas. Los partidos se pueden perder, esto es deporte, pero hoy no dimos una buena sensación. Es lo que me preocupa más, pero tenemos todos los recursos para aprender. Hay que arreglar las cosas rápido porque tenemos otro partido el sábado".

"Hay una dinámica que mejorar, no es suficiente hablar. Creo que el equipo estaba mejorando y este partido es una vuelta atrás. La crítica por el partido de hoy es justa y correcta, tenemos que aceptarla. El Lille es un equipo que maneja muy bien el balón, estaba muy motivado esta noche, han jugado con más intensidad y más claridad con el balón. Esta derrota puede ser un golpe de atención fantástico".

