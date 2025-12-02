Etanol de maíz no es una amenaza para los productores brasileños de etanol de caña

Por May Angel

LONDRES, 2 dic (Reuters) - La creciente demanda de etanol en Brasil debería garantizar que la expansión del maíz como materia prima para el biocombustible no ponga en peligro a los productores de caña, afirmó el martes Plinio Nastari, presidente de la consultora de agronegocios Datagro.

La producción de etanol de maíz en Brasil se ha triplicado con creces desde principios de la década, mientras que la de caña se ha estancado.

Las fábricas de caña de Brasil pueden producir azúcar o etanol a partir de la caña.

Nastari declaró en una conferencia de la industria azucarera que Brasil puede absorber tanto más maíz como más etanol de caña, entre otras cosas porque la proporción de su parque automovilístico de combustible flexible que utiliza etanol en la actualidad es baja.

"Es de alrededor del 27% de la flota. En el pasado teníamos el 42%, así que hay espacio, y no sólo para el transporte terrestre. Creemos que muy pronto empezaremos a ver cómo se utiliza el etanol en el transporte marítimo", declaró Nastari a los delegados del seminario de la Organización Internacional del Azúcar (ISO) celebrado en Londres.

Añadió que, en todo caso, la tendencia era a una mayor integración entre la caña y el maíz como materias primas para la producción de etanol en Brasil, porque las plantas autónomas de etanol de maíz tienen que comprar combustible de biomasa cuyos costes aumentan constantemente.

Los molinos de caña, en cambio, pueden utilizar el bagazo, subproducto de la trituración de la caña, como energía para transformar el maíz en etanol.

A principios de este año, Brasil aumentó la mezcla obligatoria de etanol en la gasolina del 27% al 30%, lo que requiere más de 1.000 millones de litros de etanol al año. (Reporte de May Angel. Editado en español por Juana Casas)