Etapa de la Vuelta a España, acortada por protesta pro palestina cerca de la meta

BILBAO, España (AP) — La 11ª etapa de la Vuelta a España se acortó y terminó el miércoles sin un ganador debido a una interrupción por parte de manifestantes pro palestinos cerca de la línea de meta en la ciudad de Bilbao, en el País Vasco.

Los manifestantes parecían estar dirigidos a los ciclistas del equipo Israel Premier Tech. Algunos intentaron invadir la carretera cuando los ciclistas del equipo israelí pasaron frente a ellos, lo que llevó a los organizadores y al personal de seguridad a apresurarse para intentar contenerlos detrás de las vallas de seguridad.

Se llamó a la policía para contener a los manifestantes, muchos de los cuales llevaban banderas de Palestina y pancartas pro palestinas.

Los oficiales de la carrera hicieron un anuncio a los equipos cuando los ciclistas tenían unos 10 kilómetros (6,2 millas) para llegar en la etapa de 157,4 kilómetros (98 millas) que también comenzó en Bilbao.

“Debido a algunos incidentes en la línea de meta, hemos decidido tomar el tiempo a tres kilómetros antes de la línea. No tendremos un ganador de etapa. Daremos los puntos para la clasificación de montaña y el sprint intermedio, pero no en la línea de meta”, dijeron.

El inicio de la etapa también había sido interrumpido por manifestantes que obligaron a los oficiales de la carrera a pausar el pelotón por unos minutos.

La policía parecía tener a la multitud bajo control al final, formando una línea para evitar que los manifestantes cruzaran las vallas de seguridad, pero los oficiales decidieron que era más seguro evitar que los ciclistas llegaran a ese punto.

En el Tour de Francia en julio, un hombre que protestaba por la participación de Israel Premier Tech corrió hacia el curso mientras los líderes competían por la línea de meta. Un guardia de seguridad salió corriendo y detuvo al hombre. El equipo había enfrentado previamente protestas debido a su asociación con Israel, que ha matado a 63.633 palestinos desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, según el Ministerio de Salud de Gaza. La guerra fue provocada por el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel que mató a unas 1200 personas el siete de octubre de 2023.

Vingegaard decepcionado

El líder general de la Vuelta a España, Jonas Vingegaard, del equipo Visma-Lease a Bike, expresó que fue decepcionante no poder terminar la etapa.

“Es una gran pena, realmente nos hubiera encantado ganar la etapa”, manifestó, añadiendo que esperaba un fuerte final por parte de su equipo en el día del cumpleaños de su hijo.

Tom Pidcock, un ciclista británico del equipo Q36.5 Pro Cycling, había estado por delante durante las partes finales de la etapa.

“Es difícil describir la decepción, para ser honesto”, comentó. “Sentía que hoy era mi día.

Tenía una buena oportunidad de ganar”.

Pidcock continuó hasta la línea de meta a pesar de la decisión de acortar la etapa.

La 12ª etapa del jueves llevará a los ciclistas por una ruta de 145 kilómetros (90 millas) con montañas de tamaño medio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.