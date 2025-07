Etapa para Yates y maillot amarillo para Healey antes del descanso

El británico Simon Yates ganó este lunes en Mont-Dore Puy de Sancy la 10ª etapa del Tour de Francia, tras la que el irlandés Ben Healy, también presente en la escapada final, arrebató el maillot amarillo a Tadej Pogacar antes de la primera jornada de descanso.

El esloveno cruzó la línea de meta de la mano de su mayor rival, Jonas Vingegaard, casi cinco minutos después que Yates.

Un mes y medio después de ganar el Giro de Italia, el escalador de 32 años, lugarteniente de Vingegaard en el Visma Lease a Bike, se escapó en el ascenso final para lograr en la cima su tercera victoria de etapa en el Tour de Francia.

"¡Hacía mucho! No me esperaba tener una victoria en este Tour de Francia, porque estamos completamente concentrados con la clasificación general de Jonas (Vingegaard). Pero las circunstancias me lo han permitido hoy y he aprovechado la oportunidad", comentó el escalador británico, que en 2019 cosechó dos victorias de etapa.

El neerlandés Thymen Arensman fue segundo, a 9 segundos de Yates, mientras que Healy fue tercero a 31 segundos, tras esta primera etapa de montaña, en los puertos del Macizo Central.

"Me quito el sombrero ante él, ha sido el que se ha escapado de todos", declaró Yates sobre Healy.

Jornada redonda para Healy

Healy, vencedor en solitario en la sexta etapa el jueves en Vire, Normandía, se convierte así en el primer irlandés en llevar el maillot amarillo en el Tour de Francia desde Stephen Roche en 1987.

"La victoria de etapa y el maillot de hoy significan mucho para mí", declaró Healy, que tuvo que esperar en tensión tras cruzar la línea para saber si arrebataba o no el maillot a Pogacar.

El corredor de la formación EF Education no es un especialista de montaña, pero dio una nueva muestra de tenacidad y generosidad, tirando durante varios kilómetros de la escapada del día, que fue disminuyendo de 30 a cinco ciclistas.

La jornada le valió para hacerse además con el maillot blanco a mejor joven y con el premio a la combatividad de la etapa.

En la general, el irlandés de 24 años pasa a liderar el Tour con 29 segundos de ventaja sobre Pogacar, que pasó toda la etapa acechado por la formación Visma y que lanzó un ataque a falta de dos kilómetros.

Martínez da una alegría a Francia

En ese momento solo Vingegaard logró seguirlo, pegándose a la rueda del esloveno. Tras ver que el danés no le dejaba escaparse pero que tampoco le atacaba, Pogacar no insistió y cruzó la línea junto a él, justo por delante del resto de favoritos.

En la general, el belga Remco Evenepoel, que también buscó atacar al final, escala a la tercera posición, a 1:29 minutos de Healy, mientras que Vingegaard, doble vencedor del Tour, es cuarto, a 1:49 minutos.

En este 14 de julio, fiesta nacional de Francia, los locales pudieron celebrar el maillot de lunares al premio de montaña, logrado por Lenny Martínez con 27 puntos ganados durante esta etapa. Hace 47 años, su abuelo Mariano, nacido en España pero nacionalizado francés, terminó el Tour de 1978 con la misma distinción.

Tras esta primera incursión en las montañas, el pelotón disfrutará el martes, en Toulouse, de la primera jornada de reposo de esta edición del Tour.

Esta ciudad, de la región de Occitania, albergará la salida y llegada de la undécima etapa del miércoles, un recorrido llano de 156,8 km.

