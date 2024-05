Etcheverry confía en repetir su gran Roland Garros del año pasado

El argentino Tomás Martín Etcheverry (N.29) sufrió para derrotar al francés Arthur Cazaux (N.77) y clasificarse para la segunda ronda de Roland Garros, este martes en París, tras lo cual deseó poder emular su gran papel del año pasado en París, cuando llegó hasta cuartos de final.

El tenista argentino, finalista la semana pasada en Lyon, tuvo que remontar en esta primera ronda ante el jugador local, que contó con el apoyo mayoritario del público, para acabar imponiéndose por 3-6, 6-2, 6-1 y 6-4.

"Sabía que iba a ser un partido muy complicado, es un chico muy talentoso que ha crecido mucho en los últimos tiempos. Tiene juego para hacer daño", señaló Etcheverry al término del partido.

La clave del partido fue la calma que mantuvo Etcheverry, que solo cometió 20 errores no forzados, por los 45 de su rival.

El joven Cazaux, además, dio muestras en varios momentos de sufrir físicamente, luego de llegar justo de preparación a este torneo por las lesiones.

Etcheverry llegó a ser cuartofinalista la pasada temporada, cayendo entonces ante el alemán Alexander Zverev.

"Llego aquí defendiendo muchos puntos por lo del año pasado, eso ya lo sé. Es la primera vez en la que tengo que defender muchos puntos. Estoy haciendo bien esta gira, salvo en algunos momentos. A veces sí, a veces no, pero me he quedado contento. Siento que llego con buen ritmo. Ojalá tenga un gran torneo como el año pasado", deseó.

La lluvia está siendo protagonista en la jornada del martes de Roland Garros, donde solo se estaban pudiendo jugar en las primeras horas de la jornada los partidos en la Philippe Chatrier y la Suzanne Lenglen, las dos principales pistas y las únicas que tienen techo.

ig/mcd-dr/iga

AFP