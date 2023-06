Etcheverry y Cerúndolo, la nueva legión argentina asalta los octavos en París

Francisco Cerúndolo (23º) y Tomás Martín Etcheverry (46º), 24 y 23 años, asaltaron por todo lo alto los octavos de Roland Garros, este sábado con victorias de muchos quilates ante Taylor Fritz (8º) y Borna Coric (16º), mientras que Genaro Olivieri (227º) se despidió del torneo.

Garra y convicción son los atributos que comparten la pareja de jugadores, bandera de la legión argentina que partió con 10 tenistas en el cuadro principal de Roland Garros.

- '¡Estamos relocos todos!' -

"¡Estamos relocos todos! Yo estoy recontento porque son amigos míos... Hay muchos chicos que están ganando y se agradece ver gente latina en el circuito", dijo Cerúndolo tras su partido.

En el primer turno del día 'Tomy' Etcheverry volvió a descabalgar a un cabeza de serie en tres mangas. Si en la segunda ronda cayó el australiano Alex De Miñaur (19º), en la tercera lo hizo otro jugador de prestigio como Coric, al que ganó por 6-3, 7-6 (7/5) y 6-2.

Etcheverry, tres victorias en tres sets, tendrá una buena oportunidad para alcanzar los cuartos ante el japonés Yoshihito Nishioka (33º), que ha necesitado 14 mangas para alcanzar el cuarto partido.

El jugador argentino llega por primera vez a octavos de un Grand Slam en su sexta participación. No se ha dejado ni un set en un impecable camino en París este año.

Tanto en la pista como en la cancha, rebosa confianza: "Es un sueño llegar aquí pero sabía que tenía opciones. Miro un año atrás y digo, pasó hace tan poco, pero qué diferente jugador soy ahora... No miro al rival, miro a mi juego".

"Vengo trabajando muy duro porque llevo muchos años para lograr esto. El saque y la derecha, lo mejoré en un 100% y mi manera de encarar los partidos, de ver el tenis me cambió", añadió.

Sobre Nishioka lo tiene claro: "Estoy jugando bien, estoy descansado porque jugué poco y soy más jugador de 'clay' que él. Así que sin pensar, 'game a game'".

Horas más tarde Cerúndolo, todo pasión en la pista, levantó a la Suzanne Lenglen ante el 'enemigo' Fritz, que había finalizado su partido de segunda ronda hace dos días mandando callar en la misma pista por apoyar al tenista local, Arthur Rinderknech, lo que pagó ante el argentino.

Cerúndolo jugará por una plaza en cuartos con el danés Holger Rune (6º), que terminó con el sueño de Olivieri, el tercer argentino que sobrevivía este sábado.

"Es un jugadorazo, viene haciendo una gran temporada, será una batalla, pero me siento confiado", dijo Cerúndolo sobre Rune.

- 'La piel de pollo' -

Olivieri, de 24 años y 1,70 metros, excelente en su presentación en un Grand Slam al lograr dos triunfos partiendo desde la clasificación, se topó con una barra demasiado alta en la Philippe Chatrier.

"Se me ponía la piel de pollo, lo que más me impresionó son las cámaras... En una pista así cambia todo, la perspectiva del juego es diferente, incluso me sorprendí de haber estado bastante suelto", dijo Olivieri sobre su debut en un gran estadio.

En dos horas Rune impuso la lógica, ganando por 6-4, 6-1 y 6-3 a un jugador cuyo cotidiano son los torneos Challenger.

"Había momentos en los que mandé en el partido, otros en los que defendí mucho... Al tercer set mi nivel creció, competí mejor, pero lo importante era aprender", dijo Olivieri.

"Este Roland Garros es un gran empujón para mí carrera, me sirve para aprender y crecer. Voy a trabajar para volver aquí", añadió.

Pm/psr/mcd

AFP