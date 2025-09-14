Eterno Luka Modric se estrena como goleador para dar el triunfo al Milan

Con dificultades y en el debut de Adrien Rabiot, el AC Milan ganó 1-0 en San Siro contra el Bolonia este domingo en la tercera jornada de la Serie A, gracias al primer gol en Italia del eterno Luka Modric.

El partido tardó en despejarse, pero el Balón de Oro 2018 anotó el único gol del encuentro a la hora de juego, con un remate con el pie derecho tras recibir un centro del belga Alexis Saelemaekers.

Fue el primer gol con la camiseta del Milan del mediocampista croata de 40 años para firmar un triunfo que permite al club lombardo escalar al quinto lugar.

"Fue fácil marcar"

"Espero que la próxima vez alguien no me recuerde mi edad nunca más...", bromeó Modric a DAZN. "Fue una gran jugada, Ale me dio un gran pase y fue fácil marcar. Fue más el pase que mi gol", añadió.

"Creo que luchamos como equipo. Partido a partido ganaremos más confianza y estoy seguro de que mejoraremos aún más", concluyó el mito croata.

En San Siro, los internacionales franceses Adrien Rabiot y Mike Maignan tuvieron diferente suerte.

El primero tuvo una actuación sólida en su primera titularidad, mientras que el segundo tuvo que abandonar el campo en el minuto 52, afectado por una lesión en la pantorrilla derecha.

Otro francés, Christopher Nkunku, fichado desde el Chelsea al final del mercado de fichajes, también tuvo sus primeros minutos con la camiseta del Milan.

Ingresado al minuto 85, provocó un penal en una de sus primeras intervenciones, antes de que el árbitro consultara el VAR y cambiara su decisión, lo que enfureció al entrenador Massimiliano Allegri, quien fue expulsado.

Gol de Gio Simeone

Antes, el Atalanta, primer rival del París SG en Champions el miércoles, se impuso cómodamente al Lecce (4-1).

El equipo de Bérgamo, entrenado por Ivan Juric, logró su primera victoria esta temporada luego de dos empates, y remontó al séptimo puesto.

El joven defensor italiano Giorgio Scalvini, de 21 años, abrió el marcador para la 'Dea' con un remate de cabeza en un córner (37), antes del doblete del belga Charles De Ketelaere (51, 73), con un gol de Nicola Zalewski (70) entre medias.

Konan N'Dri marcó el gol del honor en el minuto 82.

Además, la Roma de Gian Piero Gasperini, antiguo entrenador del Atalanta, perdió 0-1 en casa ante el Torino luego de haber logrado sendas victorias en las dos primeras fechas.

Los romanos son sextos, con un punto más que el Atalanta.

El argentino Giovanni Simeone, cedido por el Nápoles al Torino, congeló el estadio Olímpico a la hora de juego con un gran disparo.

El Lazio, rival de la Roma el próximo domingo en el derbi de la capital, cayó 1-0 en el campo del Sassuolo.

Buen resultado por su parte para el Udinese, que sube al tercer lugar tras su triunfo 1-0 en Pisa.

En el cierre de la tercera jornada de la Serie A, se disputarán dos encuentros el lunes: Hellas Verona-Cremonese y Como-Génova.

jde/jc/pm/iga