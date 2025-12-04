"Eternos": Filipe Luís aplaude a sus jugadores tras doblete con Brasileirão y Libertadores

El entrenador del Flamengo, Filipe Luís, colecciona éxitos sin parar en su naciente carrera en el banquillo, pero da todo el protagonismo a sus futbolistas, a quienes calificó de "eternos" tras ganar este miércoles el Brasileirão, cuatro días después de levantar la Copa Libertadores.

"Cuando asumí (la dirección técnica) el año pasado, dije que mis futbolistas eran los mejores. Creo de corazón que son los mejores. La mejor plantilla, los mejores jugadores, los mejores por posición (...), son los mejores en todo", celebró en conferencia de prensa el joven entrenador, de 40 años.

"Dentro de unos años, (los jugadores) lo verán, verán lo que han hecho. Son eternos en el club. Son eternos, son gigantes, y estoy muy orgulloso", agregó en el estadio Maracaná, donde su equipo decidió el título de la liga brasileña con una victoria 1-0 sobre el Ceará, a falta de una jornada.

Filipe Luís, que ha ganado en 2025 la Supercopa de Brasil, el Campeonato Carioca, la Copa Libertadores y, ahora, el Brasileirão, asumió el mando del Fla en septiembre del año pasado en lugar del exseleccionador brasileño Tite. Tras su retiro en 2023 había estado al frente de los filiales Sub 17 y Sub 20.

"La verdad es que estoy muy contento, aún no me lo creo, porque ya estoy pensando en el próximo partido. Todo es muy rápido, no hay mucho tiempo para celebrar", continuó.

La próxima semana deberá asumir la Copa Intercontinental.

Su plantilla le interrumpió por unos momentos en la rueda de prensa para celebrar junto a él, al lanzarle el contenido de una cava en medio de risas.

"Este grupo de jugadores hizo historia", insistió.

- Renovación -

El exlateral izquierdo de grandes de Europa como Atlético de Madrid y Chelsea, así como del Flamengo y la selección de Brasil, Filipe Luís expresó su deseo de continuar en el club rubro-negro hasta cumplir su contrato en 2027.

No obstante, admitió que "es complicado" pasar mucho tiempo en un banquillo en Brasil.

"Si dependiera de mí, yo ya estaría renovado, pero no depende solo de mí. Claro que quiero quedarme, estoy feliz aquí, mi familia está feliz aquí, y tengo que conquistar el derecho de sentarme en esta silla. Para eso trabajo todos los días, muchas y muchas horas", declaró.

"Voy a continuar haciéndolo hasta cuando me permitan hacerlo", siguió.

Solo otros tres entrenadores de la primera división brasileña han estado más de un año en su actual equipo: Abel Ferreira (Palmeiras), Rogério Ceni (Bahia) y Léo Condé (Ceará).

"Es complicado tener un trabajo longevo aquí, por la presión mediática, la presión de la afición, la presión interna, que hacen que los entrenadores duren menos, por más que esa cultura esté cambiando", analizó. "En el Flamengo es aún más difícil. Es prácticamente una trituradora de entrenadores".

En medio de sus títulos, con una cotización creciente, la prensa brasileña reporta que se le sigue con interés en Europa.

- Muy difícil -

Para Filipe Luís, "ser campeón brasileño es muy difícil".

"Es el campeonato más difícil. Si juegas en el Barcelona o en el Real Madrid cinco años, con seguridad vas a ganar el campeonato español, pero si juegas en un club aquí en Brasil, cinco años no te garantizan nada", indicó.

"Te garantizan disputar títulos, si estás en el Flamengo, en el Palmeiras, pero el último título previo del Flamengo fue en 2020, entonces es muy difícil ganar y entiendo bien lo difícil que es también mantenerse en el cargo", manifestó.

Es el octavo título de liga del Fla (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2020 y 2025), el club más popular de Brasil. Iguala en la lista de campeones históricos al Santos y solo es superado por el Palmeiras, que tiene 12 coronas.

