Ethan Mbappé se estrena como goleador para dar la victoria a Lille

Ethan Mbappé, hermano de Kylian, superestrella de la selección francesa y del Real Madrid, marcó su primer gol como profesional en el tiempo añadido para dar la victoria al Lille frente al Toulouse (2-1), este domingo en la cuarta jornada de la Ligue 1.

Un penal convertido en el minuto 90 por el excentrocampista del Tottenham Nabil Bentaleb había igualado el marcador para los locales antes de que Mbappé, de 18 años, rematara al fondo de la red tras ocho minutos de tiempo de descuento para sellar la victoria.

Los dos goles del Lille los marcaron jugadores que habían entrado como revulsivos.

Tras dejar el París Saint-Germain después de la controvertida salida de su hermano mayor al Real Madrid, Mbappé se unió al Lille en julio de 2024.

El primer gol del centrocampista con el equipo del norte de Francia llegó en su undécima aparición en la Ligue 1 al entrar en el segundo palo para rematar de volea un centro de Osame Sahraoui.

Frank Magri había abierto el marcador para el Toulouse al inicio del segundo período antes de la remontada final de Lille.

La victoria 'in extremis' llevó al Lille al primer lugar de la tabla de la Ligue 1, con 10 puntos en cuatro partidos.

El vigente campeón PSG recuperará la primera posición si vence al Lens en casa este domingo.

Lyon, con un recorrido perfecto esta temporada, juega el último partido del día como visitante contra el Rennes.

