Ethel Caterham cumple 116 años, la más anciana del mundo

“Ethel y su familia están profundamente agradecidos por todos los amables mensajes y la preocupación que le mostraron en su 116° cumpleaños”, declaró la residencia de ancianos de Surrey que alberga a la supercentenaria.

Caterham se convirtió en la mujer más longeva del mundo tras el fallecimiento de la monja brasileña Inah Canabarro Lucas, el 30 de abril.

Ethel nació el 21 de agosto de 1909 en un pueblo de Hampshire, al sur de Inglaterra, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando el trono de lo que aún era el Imperio Británico lo ocupaba el rey Eduardo VII, hijo de la reina Victoria, bisabuelo de la fallecida Isabel II y tatarabuelo del actual monarca, Carlos III.

La menor de ocho hijos, la abuela Ethel recibió una carta personal del soberano tras la oficialización de su primacía en mayo, felicitándola por su “extraordinario logro”.

A los 18 años, se mudó a la India colonial, trabajando como niñera en la familia de un oficial del Ejército de Su Majestad.

Al regresar a Gran Bretaña, conoció a su futuro esposo, Norman, en una fiesta. Se casó con él en 1933 y vivieron en Hong Kong y Gibraltar antes de regresar a Inglaterra.

Enviudó hace casi medio siglo, en 1976. Ethel solo dejó de conducir cuando se acercaba a los 100 años. A sus casi 111 años, incluso logró recuperarse del Covid. ¿El secreto de su longevidad? “No haber discutido con nadie”, respondió en una ocasión a un periodista.