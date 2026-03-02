Etihad Airways reanuda algunas operaciones; vuelos comerciales siguen suspendidos por conflicto

DUBAI/TEL AVIV, 2 mar (Reuters) -

La aerolínea Etihad Airways de Abu Dabi informó el lunes a Reuters de que reanudó algunas operaciones de vuelo limitadas, en momentos en que las compañías aéreas mundiales, incluidas las de Oriente Medio, se adaptan a las perturbaciones causadas por la escalada del conflicto iraní desde el sábado.

Los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta militar de Teherán obligaron a cerrar el espacio aéreo en varios países de Oriente Medio, incluidos Emiratos Árabes Unidos, en aeropuertos clave como Dubái y Doha.

"Algunos vuelos de reposicionamiento, carga y repatriación pueden operar en coordinación con las autoridades de Emiratos Árabes Unidos y sujetos a estrictas aprobaciones operativas y de seguridad", dijo la aerolínea en un comunicado a Reuters, que añadió que todos los vuelos comerciales programados hacia y desde Abu Dabi siguen cancelados.

La página web de la aerolínea mostraba que varios vuelos salieron el lunes del Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi con destinos que incluían Londres, París, Moscú y Ámsterdam. También mostraba más vuelos programados para Yeda y Kochi, entre otros.

Etihad no especificó qué vuelos se estaban utilizando para la repatriación de las personas atrapadas por el conflicto.

La aerolínea había anunciado anteriormente en una nota de viaje en su sitio web que todos sus vuelos con origen o destino en Abu Dabi quedaban suspendidos hasta las 10:00 GMT del martes.

Las aerolíneas cancelaron 1.560 vuelos a Oriente Medio el lunes, alrededor del 41% del total programado, con EAU, Baréin y Qatar como los países más afectados, según datos preliminares de la firma de análisis de aviación Cirium.

(Reporte de Federico Maccioni en Dubái y Alexander Cornwell en Tel Aviv; editado en español por Daniela Desantis)