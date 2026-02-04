Etihad Rail de EUA invertirá 150 mln dlrs para desarrollo de tren de cercanías en Paraguay: ministro

ASUNCIÓN, 4 feb (Reuters) - La empresa que administra la red ferroviaria de Emiratos ⁠Árabes Unidos, Etihad ⁠Rail, invertirá 150 millones de dólares para el desarrollo de un tren de cercanías en Paraguay, anunció ⁠el miércoles ‌el ​ministro de Industria, Javier Giménez.

El funcionario dijo que la ​inversión total del proyecto, que consideró la iniciativa local ‌más importante de transporte y movilidad ‌urbana, es de unos ​400 millones de dólares. Ferrocarriles del Paraguay (FEPASA), una sociedad de capital estatal, invertirá otros 50 millones de dólares y el restante 50% del capital provendrá de fondos de inversión , agregó el ministro, sin dar otros detalles.

Etihad Rail y FEPASA crearán una sociedad cuya ⁠constitución accionaria será 75% de la empresa emiratí y 25% de la ​firma paraguaya, dijo Giménez.

Los términos de referencia del proyecto se firmaron durante una visita del presidente paraguayo Santiago Peña a Emiratos Árabes Unidos. El ministro dijo en una rueda de prensa que se trata del primer paso "para colocar a ⁠Paraguay en la ruta de los grandes fondos de inversión que ​no solamente van a estar invirtiendo en infraestructura, sino también en energía, tecnología y minería".

Los estudios de factibilidad técnica para el tren ‍de cercanías comenzarán en los próximos meses y el inicio de las obras está previsto para finales del 2026 o comienzos de 2027, según el gobierno. El primer tramo de 20 kilómetros cubrirá ​la ruta entre Asunción y la ciudad aledaña de Luque, y la segunda etapa será hasta la localidad de Ypacarai, abarcando un total de 44 ‍kilómetros.

(Reporte de Daniela Desantis, editado por Javier Leira)