Etihad Rail de EUA invertirá 150 mln dlrs para desarrollo de tren de cercanías en Paraguay: ministro
ASUNCIÓN, 4 feb (Reuters) - La empresa que administra la red ferroviaria de Emiratos Árabes Unidos, Etihad Rail, invertirá 150 millones de dólares para el desarrollo de un tren de cercanías en Paraguay, anunció el miércoles el ministro de Industria, Javier Giménez.
El funcionario dijo que la inversión total del proyecto, que consideró la iniciativa local más importante de transporte y movilidad urbana, es de unos 400 millones de dólares. Ferrocarriles del Paraguay (FEPASA), una sociedad de capital estatal, invertirá otros 50 millones de dólares y el restante 50% del capital provendrá de fondos de inversión , agregó el ministro, sin dar otros detalles.
Etihad Rail y FEPASA crearán una sociedad cuya constitución accionaria será 75% de la empresa emiratí y 25% de la firma paraguaya, dijo Giménez.
Los términos de referencia del proyecto se firmaron durante una visita del presidente paraguayo Santiago Peña a Emiratos Árabes Unidos. El ministro dijo en una rueda de prensa que se trata del primer paso "para colocar a Paraguay en la ruta de los grandes fondos de inversión que no solamente van a estar invirtiendo en infraestructura, sino también en energía, tecnología y minería".
Los estudios de factibilidad técnica para el tren de cercanías comenzarán en los próximos meses y el inicio de las obras está previsto para finales del 2026 o comienzos de 2027, según el gobierno. El primer tramo de 20 kilómetros cubrirá la ruta entre Asunción y la ciudad aledaña de Luque, y la segunda etapa será hasta la localidad de Ypacarai, abarcando un total de 44 kilómetros.
(Reporte de Daniela Desantis, editado por Javier Leira)